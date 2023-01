La capacidad de crear ajustes refleja madurez

“El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes”. Winston Churchill

Usualmente, cuando observamos la creatividad que alguien tiene en lo que hace y el modo con el cual desarrolla sus tareas rutinarias, nos preguntamos cómo es que no se nos ocurrió eso a nosotros, simplemente porque no nos tomamos el tiempo de saber observar lo que hacía falta. Pero muchos, cuando ven lo que hace falta y sabiendo con qué cuentan, hacen el debido puente de crear soluciones.

La madurez es una necesidad en el acomodamiento de cada paso que tomamos para poder ser útiles. Samuel Berberián

Es sorprendente que cuando analizamos la conducta y modalidad de trabajo de los que son creativos en su trabajo, difícilmente se les escucha quejarse de alguna cosa, pero son los que en cada cosa buscan soluciones y alternativas para mejorar lo que habitualmente se hace. Ellos logran hacerlo más fácil o mucho más funcional.

Claro está que si tenemos una personalidad conformista y hacemos las cosas como siempre se han hecho (por resignación) nunca tendremos elementos de creatividad.

Es sorprendente observar con cuánta serenidad y madurez actúan los que son creativos. Al ofrecernos alguna solución lo hacen con tal naturalidad que simplemente muestran la manera como viven ellos la vida, y por ello no solo se hacen personas indispensables con esa modalidad propia, sino que también hacen agradable y placentera la convivencia con ellos, y cuando no están presentes fácilmente se hace la referencia de que, si estuvieran, le hubieran encontrado alguna solución que ayudaría.

Cuántas cosas que todos usamos y dependemos de ellas en algún momento en nuestro diario vivir y en la rutina de la vida que llevamos, alguien tuvo la capacidad de crearlas, no solo para bien propio, sino para que todos los demás puedan beneficiarse, sin importarles si se les daba el crédito y sin molestarse porque no se le haya reconocido el aporte con lo que hayan creado.

Es sorprendente cómo los que tienen la inclinación a ser creativos difícilmente emiten alguna crítica, simplemente con el mayor silencio observan y una vez que tienen claro lo que sería la respuesta para poder solucionar la situación se expresan y actúan, y sin lugar a duda uno está mucho más que agradecido cuando personas como estas se nos cruzan en el camino y nos despejan la problemática, siempre y cuando seamos lo suficientemente flexibles para tomar una nueva alternativa que antes no se había tomado en consideración.

Los impedimentos que se nos presentan en el diario vivir nos están ofreciendo una nueva oportunidad para poder visualizar cambios.

Lo triste es que muchos simplemente se quejan por lo que no se puede hacer, otros, con mucha más madurez, viendo las limitaciones, evalúan con lo que cuentan para alcanzar las metas que se han trazado, aunque no sea exactamente el plan original, pero saben cómo hacer los ajustes necesarios para no quedar donde están y así poder progresar.

Cada uno de nosotros somos responsables en el diario vivir, sabiendo que hay retos y compromisos que no podemos descuidar, y si habremos de avanzar en esta vida con toda madurez y con la máxima determinación de alcanzar las metas que en algún momento nos trazamos y de ese modo no solo tener una gratificación personal, sino que también con nuestros logros estar haciendo un bien a los nuestros en el diario vivir.