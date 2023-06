Ahora que estamos en asuntos políticos es bueno que nos acordemos de este cántico de lucha universitaria que realizaban en aquellos tiempos, que decía: Mata-sanos practicantes, / del emplasto fabricantes, / güisachines del lugar, / estudiantes: / en sonora carcajada / prorrumpid. Ja, ja. / Reíd de los liberales y de los conservadores. / Sobre los hediondos males / de la patria, arrojad flores, / ya que no sois liberales, / ni menos conservadores. / Malos bichos sin conciencia / que la apresan en sus dientes, / y le chupan inclementes, / la fuerza de su existencia.

Para recordar viejos asuntos políticos Alfonso Yurrita Cuesta

Nuestro quetzal espantado, / por un ideal que no existe, / se puso las de hule al prado, / más mudo, pelado y triste. / Y en su lugar erigieron, / cinco extinguidos volcanes, / que en cinco también se hundieron, / bajo rudos yataganes.

Reíd de los volcancitos / y del choteado quetzal. / Contemplad los militares, / que en la paz carrera hicieron, / vuestros jueces a millares, / que la justicia vendieron. / Patria palabrota añeja, / por los largos explotada, / hoy la patria es una vieja, / que está desacreditada.

Fue así como en aquellos tiempos se realizaban las luchas políticas…

Así, la necesidad de la difusión de la información existente y de los criterios actuales de intervención es una demanda que se necesita satisfacer. De este modo, el objetivo de este trabajo es presentar los “chalanacriterios” generales que actualmente rigen a nivel mundial para plantear unas estructuras económicas históricas, así como también dar algunas recomendaciones generales que se planteaban cantando La Chalana. Creando partidos políticos que expresan para el país una estructura con apoyo, como las remembranzas tradicionales de la difusión de la información existente y de los criterios actuales de intervención. Es una demanda que se necesita satisfacer. En que se esconden en unos partidos apoyados por unas instituciones del estado. Pero sin aquellos conceptos de La Chalana que han sido olvidados.

¿Cómo superar un problema social en el área metropolitana? Es recomendable el uso de la innovación ante los diversos problemas sociales, dando lugar a la creación de fuentes de trabajo en zonas con problemas de pobreza, entre otras alternativas.

Está la ejecución de las estrategias planificadas que se atreven a incursionar en problemas urbanos, considerando solamente la región metropolitana dentro de sus planes.

También se tiene el problema de tránsito y ambiental, que ha llegado a un punto en el que se ha triplicado la circulación de automotores, con un millón de automóviles que se conducen por las arterias principales y secundarias de la capital, lo que provoca accidentes y atascos viales urbanos y regionales.

Mientras, la ciudad la dejaron crecer de una manera anárquica, tanto en forma como en densidad: 110 hab/ha y uso del suelo sin planes en seguridad y de riesgo sísmico, con un desarrollo anárquico, en especial en las áreas residenciales, ahora bloqueadas por la seguridad, lo que también representa grandes problemas urbanísticos.

“El buen desarrollo del hábitat de la ciudad de Guatemala” se debería empezar por aceptar que el municipio de Guatemala ya no existe. Ahora lo que hay es una ciudad-región, en la que el gobierno de la ciudad de Guatemala no tiene capacidad para dominar los problemas que recibe de esa estructura regional, si no toma en cuenta los problemas colaterales que existen en la periferia y la avalancha de población que cada día va hacia adentro y hacia afuera con problemas de tránsito, ambientales, urbanos y regionales.