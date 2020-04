La comunicación eficaz del Gobierno ante la crisis

Debo empezar por reconocer que el trabajo que está realizando el Dr. Giammattei ante esta crisis es excelente, y a pesar de las limitaciones que tenemos en cuanto a la infraestructura hospitalaria, dificultades para adquirir equipo y suministros, el presidente ha logrado mantener una estabilidad y liderazgo positivo en estos momentos.

El distanciamiento social y el aislamiento son los puntos de inflexión entre el éxito o el fracaso. Brenda Sanchinelli

Sin embargo, aunque la comunicación dirigida a la ciudadanía ha sido continua, en cuanto al desarrollo de los eventos, evolución de los casos confirmados y cifras, falta una estrategia comunicacional bien enfocada. Hay ciertas observaciones importantes que debo señalar y ojalá puedan llamar la atención del presidente, ya que al momento de informar sobre las disposiciones legales emitidas por el Gobierno han quedado puntos ambiguos, vacíos e interrogantes entre la población.

Aunque el carácter del presidente es jovial y campechano, hablar de la zapatería de doña Chonita en este momento no es la mejor forma de aclarar o explicar cuáles son las limitantes que tiene una empresa para abrir o cerrar sus puertas. Se había permitido únicamente “negocios esenciales” al inicio. La gente entiende un sí o un no, pero ese tipo de ejemplos que no aplican en esta situación particular lo único que han logrado es que la gente, a partir del mensaje del 29 de marzo, creyera que el problema estaba superado y que podían volver a las calles si usaban mascarillas. Considero que la palabra “se sugiere” deja la libertad de acción, pero “se prohíbe” implica limitar la acción. Sobre todo, considerando toda la información falsa que está circulando en las redes sociales y provoca confusión.

Por la gravedad de esta pandemia, es importante enfatizar que en este momento el distanciamiento social y el aislamiento son el punto de inflexión entre el éxito o fracaso, basándonos en las experiencias de otros países. Debe considerarse que Guatemala no ha llegado al pico máximo del contagio. Lamentablemente la gente mal entendió el mensaje presidencial, interpretando que todo estaba bajo control y que se estaban aligerando las medidas. Si la situación llega a salirse de control en cuanto a los contagios, Guatemala estará perdida, y todo lo ganado hasta hoy quedará enterrado por cantar victoria antes de tiempo.

Se requiere comunicar todas las disposiciones de manera clara y concreta, no únicamente en el aspecto de salud o medidas económicas, sino también desde el punto de vista laboral. ¿Qué pasa si una empresa no tiene dinero para pagar los sueldos? Tendrá que despedir a algunos colaboradores. ¿Qué pasará con las prestaciones, si no hay dinero para cubrirlas? ¿Se podrá suspender temporalmente a los empleados, de común acuerdo, bajo cuáles condiciones? Sobre estas y otras interrogantes no existe suficiente información del Gobierno, situación que debería ser aclarada de inmediato porque provoca zozobra y riesgo, especialmente para las mipymes.

Por lo tanto, es necesario que se establezcan medidas “equitativas” por esta emergencia, tanto para el empleado como para el empresario, que logren aclarar un camino de acción legal en el campo laboral, ya que de nada sirve mantener un salario completo de un empleado por tres meses, si una empresa quiebra.

La necesidad de la claridad del mensaje del presidente y la seriedad con que este sea transmitido es vital en estos momentos, por ser la única figura de autoridad y unidad nacional con liderazgo para transmitir al pueblo las directrices e información general. Sin embargo, son los encargados de las carteras de Salud, Gobernación, Educación, Economía y Trabajo quienes deben ampliar la información, respectivamente, en su propia área y abrir canales de comunicación directos con la población.