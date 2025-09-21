Construyendo ideas

La crisis silenciosa: sin maestros no hay futuro

Un país sin maestros es un país sin futuro.

En medio de las crisis que marcan la agenda mundial —guerras, migraciones, economía— hay una que avanza en silencio pero que definirá el futuro de generaciones enteras: la falta de maestros. Según un reciente informe de la UNESCO, el mundo necesitará 44 millones de docentes adicionales para 2030 solo para cubrir primaria y secundaria. Si no se actúa, millones de niños quedarán sin un guía en las aulas, condenados a un aprendizaje incompleto y a una vida con menos oportunidades.

Un país que no forma bien a sus maestros paga un precio altísimo.

La escasez no es solo numérica. Hay un problema igual de grave: la calidad docente. Pero es importante aclarar que no se trata de señalar al maestro como culpable, sino de reconocer las fallas del sistema. La mayoría de docentes guatemaltecos trabajan con entrega y buena voluntad, pero lo hacen en condiciones muy difíciles, sin formación continua adecuada, sin los recursos necesarios y con poca motivación institucional. La crisis es del sistema que no apoya ni acompaña suficientemente a quienes están en el aula.

Nuestro país no es la excepción. Las estadísticas son alarmantes: en Guatemala, más del 50% de los alumnos de tercero y sexto primaria no comprende lo que lee y menos del 45% alcanza los estándares nacionales en matemáticas. Los niños asisten a clases, pero no aprenden lo suficiente. La raíz está en varios factores: la ausencia de programas de formación docente de calidad, salarios poco competitivos, falta de acompañamiento pedagógico y muy pocas oportunidades de desarrollo profesional. Los maestros necesitan más apoyo, mejores condiciones y una apuesta seria por su capacitación continua.

La consecuencia es clara: estudiantes que se frustran, repiten grados o abandonan la escuela. La tasa de repitencia en primaria y secundaria es una de las más altas de la región. Y en áreas rurales e indígenas, el problema se multiplica por la falta de materiales en idiomas originarios, infraestructura precaria y docentes que no cuentan con respaldo suficiente para enfrentar esas condiciones.

Un país que no forma bien a sus maestros paga un precio altísimo. Lo paga en la economía, porque jóvenes mal preparados difícilmente acceden a empleos formales y bien remunerados. Lo paga en la democracia, porque ciudadanos sin las herramientas básicas son más vulnerables a la manipulación y la desinformación. Y lo paga en lo social, porque la falta de oportunidades alimenta círculos de pobreza, violencia y migración.

Invertir en maestros es invertir en el futuro. Pero en Guatemala, mientras se gastan millones en obras mal ejecutadas o en proyectos clientelares, la educación sigue siendo vista como gasto y no como inversión. Esa visión cortoplacista es la que perpetúa el atraso.

Lo que deberíamos estar discutiendo:

La verdadera discusión nacional no debería girar únicamente en torno a megaproyectos de infraestructura o a la política de coyuntura, sino en cómo lograr que un niño en Totonicapán, Petén o la capital tenga frente a sí a un maestro motivado, bien formado y respaldado por un sistema que lo acompañe. La formación inicial debe elevarse a nivel universitario riguroso; la capacitación continua debe ser obligatoria y de calidad; y los incentivos para permanecer en la profesión deben ser reales, especialmente en comunidades rurales.

La pregunta es dura pero inevitable: ¿qué tipo de país queremos ser dentro de 20 años? ¿Uno que siga exportando migrantes por falta de oportunidades, o uno que aproveche el talento de su gente gracias a una educación robusta? La respuesta comienza con un maestro frente a cada aula, preparado, valorado y apoyado.

La crisis de maestros es global, pero en Guatemala tiene un rostro propio y urgente. No basta con llenar plazas; se trata de formar líderes pedagógicos capaces de transformar vidas. Ignorar esta realidad es hipotecar el futuro. Reconocerla y actuar, en cambio, es la decisión más valiente y estratégica que puede tomar una nación.

