Imagen es percepción

La cumbre de las dos superpotencias

¿Socios o rivales? Una reunión que seguramente reconfigurará la geopolítica global.

Trump salió de Pekín este viernes con lo que fue a buscar, la foto, el tono y algo parecido a un acuerdo. Eso no es poco. Alfombra roja, guardia de honor, banda militar y 300 niños ondeando banderas. Pekín recibió a Trump con una escenografía digna de emperadores. El mensaje era claro. En la diplomacia de grandes potencias, la apariencia de control vale casi tanto como el control mismo, y el presidente estadounidense lo entendió mejor que nadie cuando subió al Air Force One en 2026 con la misma energía con la que lo bajó en 2017.

“Socios, no adversarios”, así definieron Trump y Xi el nuevo rumbo que buscan China y Estados Unidos.

La visita de Estado —del 12 al 15 de mayo, la primera de un presidente norteamericano a China en casi nueve años—, ocurrió en un momento incómodo para Washington. La guerra con Irán no terminó. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado. Los precios del combustible castigan a los consumidores estadounidenses y a docenas de economías emergentes. Y, sin embargo, Trump llegó a Pekín sin el peso de quien pide favores. Llegó como quien viene a cerrar un trato.

La comitiva lo dijo todo. Elon Musk; Tim Cook; Jensen Huang, de Nvidia; Kelly Ortberg, de Boeing; Larry Fink, de BlackRock. Más de una docena de los ejecutivos más poderosos del planeta, cada uno cargando en su maletín un pedazo de lo que Estados Unidos quiere de China. Apertura de mercados. Compras de aviones y soya. Flujo de tierras raras. Reglas más claras para la inteligencia artificial. Trump no llegó a Pekín a negociar en abstracto. Arribó con nombres, números y empresas reales. Ese es su lenguaje y, hay que reconocerlo, le funciona.

Xi lo recibió con gran pompa y amabilidad. El protocolo importa en China más que en ningún otro lugar del mundo, y Pekín no escatimó en señales. Eso también dice algo; el presidente chino tiene incentivos propios para que esta relación funcione. Su economía no atraviesa su mejor momento. Sus exportaciones necesitan mercados. Y una confrontación abierta con Washington en este momento no le conviene.

La agenda fue densa. Comercio, aranceles, tierras raras, inteligencia artificial, Irán, Taiwán. En ninguno de esos frentes hubo resolución definitiva —tampoco se esperaba—, pero la tregua comercial acordada en octubre de 2025 se sostuvo, y ambas partes avanzaron en la idea de crear una junta bilateral de comercio, un mecanismo para gestionar la relación sin necesidad de crisis. Eso es progreso real, aunque no sea titular de primera plana.

El tema de Ormuz fue el más delicado. Trump quiere que China presione a Irán para reabrir el estrecho. Xi escuchó. No prometió nada en público, pero el canciller chino ya había pedido a Pakistán que intensifique su mediación entre Washington y Teherán. La geometría diplomática se mueve, aunque despacio. Y eso, para un conflicto que lleva más de dos meses sin resolución, sí cuenta.

Para Guatemala y el resto de Centroamérica, el resultado de esta cumbre importa más de lo que los titulares locales sugieren. Si el estrecho de Ormuz se reactiva, los precios del combustible ceden. Si la tregua comercial se consolida, la volatilidad en los mercados globales baja. Si el acuerdo de Boeing prospera, es señal de que las dos economías más grandes del mundo prefieren el negocio a la confrontación directa. Todo eso llega aquí, tarde o temprano, en el precio de la gasolina, del transporte, de la canasta básica.

Trump regresa hoy a Washington sin soluciones definitivas. Pero vuelve con algo igualmente importante; la percepción de que Estados Unidos aún conserva la capacidad de sentar a sus adversarios a la mesa y conducir el rumbo de las grandes decisiones globales. Porque la fuerza de una potencia no solo se demuestra en la confrontación, sino en evitar que el mundo cruce el punto de no retorno.