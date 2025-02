Columnas Diarias

La debacle de Usaid

Perdió su rumbo y se convirtió en una herramienta de intervención política, censura y adoctrinamiento ideológico.

Es una lástima lo que le ha pasado a Usaid. Nació con la promesa de llevar desarrollo y democracia al mundo con un presupuesto de US$50 mil millones anuales para invertir en países de su interés geopolítico. Sin embargo, con el tiempo perdió su rumbo y se convirtió en una herramienta de intervención política, censura y adoctrinamiento ideológico.



Ya era sabido que desde su fundación en 1961, Usaid ha servido a los intereses de la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado, financiando movimientos políticos, medios de comunicación y oenegés afines a su agenda. En teoría, esto era para “fortalecer” la democracia; en la práctica, ha desestabilizado países, fomentado conflictos y dilapidando fondos públicos en proyectos cuestionables. ¿La prensa recibiendo cheques?



En América Latina, Usaid ha invertido en grupos radicales que han paralizado países enteros. En Guatemala, por ejemplo, canalizó fondos hacia Codeca y los 48 Cantones, movimientos contestatarios que han promovido bloqueos, invasiones y discursos de lucha de clases debilitando la gobernabilidad del país. Y el colmo: También en Guatemala destinó US$2 millones a financiar operaciones de “cambio de sexo” (como si tal cosa fuese posible), como parte de la imposición de su agenda ideológica.



Según las últimas revelaciones, en Colombia, apoyó grupos de izquierda, y en Perú, financió jueces y oenegés que han promovido persecuciones contra militares y políticos conservadores. Esto no significa que todo lo que ha hecho Usaid sea negativo. Ha respaldado proyectos en salud, educación e infraestructura de gran impacto. Sin embargo, su obsesión con imponer una agenda globalista la convirtió en un ente más preocupado por la ideología que por el verdadero desarrollo.

En su caída, arrastró consigo programas que realmente hacían la diferencia.

Y es que Usaid no solo ha repartido dinero, sino también ha controlado la narrativa. Por ejemplo, hasta que Elon Musk compró Twitter y la rebautizó como X, era una de las plataformas donde la agencia ejercía su influencia financiando la censura y bloqueando cuentas que cuestionaban su agenda. Facebook y otras redes sociales también fueron blanco de estas prácticas, para asegurar que solo ciertas voces fueran amplificadas mientras otras eran silenciadas.



Su incursión en la cultura ha sido un desastre. ¿Realmente se puede hacer desarrollo financiando un libro de dibujos LGBT en Perú, una ópera transgénero en Colombia o proyectos de “inclusión climática” en Tayikistán? La transformación fue terrible.

Usaid pasó de ser una agencia de cooperación, a un vehículo de imposición ideológica y cultural. Además, ha servido como fachada para operaciones oscuras… Según investigaciones recientes, canalizó fondos hacia un laboratorio en Wuhan en 2019 para estudiar coronavirus en murciélagos. Pareciera conspiración, pero es dinero público estadounidense utilizado para propósitos totalmente contrarios con el desarrollo. ¿No fue de Wuhan donde surgió la pandemia?



La administración de Donald Trump ha decidido cerrar Usaid, argumentando que se ha convertido en un brazo de la burocracia globalista. Elon Musk la califica como un “nido de víboras marxistas”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que solo 12 centavos de cada dólar realmente llegaban a los beneficiarios.



Según The Economist (cada vez más progresista), si Usaid desaparece, China podría llenar el vacío con su propia “cooperación internacional”. La realidad es que la ayuda global nunca es desinteresada, y su cierre no significa el fin de la influencia de EE. UU., sino el inicio de una estrategia diferente. Usaid se cierra con una responsabilidad doble sobre sus hombros: No solo perdió su rumbo y financió proyectos de dudosa legitimidad, sino que, en su caída, arrastra programas que realmente hacían la diferencia. También se extinguen iniciativas importantes en salud, educación e infraestructura, dejando un vacío que tardará mucho en ser llenado.

Lamentable harakiri…