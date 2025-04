si me permite

La determinación debe ser un agente imparable

La determinación, por pequeña que sea, debe considerarse como ingrediente favorable.

“Un sueño no se hace realidad por arte de magia; necesita sudor, determinación y trabajo duro”. Colin Powell

Cuando pensamos en alguien que es determinado, lo primero que podemos visualizar es que no hay nadie que lo pueda detener de lo que tiene en su mente para hacer; normalmente no es una figura equivocada. Usualmente las personas que tienen esa característica no siempre la muestran, pero en el silencio de sus acciones no se quitan de la mente lo que se ha determinado en alcanzar hasta que se haga realidad, lo cual de ningún modo se puede decir que es algo negativo, sino todo lo contrario, es algo digno de imitar.

La auténtica determinación nace en la iniciativa personal y se alcanza con manifiesta disciplina.

Si la determinación es una cosa casual por algún asunto muy particular, no es algo que habrá de impactar en los planes que alguien tiene trazados. En cambio, cuando la persona de algún modo es determinada, en todo lo que tiene que ver con sus actividades y proyectos, es mucho más fructífera y se manifiesta con mucha facilidad, ya que alcanza las metas que se está trazando y en un proceso que pareciera que no le ha costado mayor cosa.

Es sorprendente cuando en la vida nos relacionamos con personas que son determinadas; fácilmente se nos contagia, pero si no estamos cómodos por el modo de ellas, nos sobran excusas para alejarnos. Si por el contrario apreciamos el modo de ellas y nos damos cuenta de que sería un valor agregado para incorporarlo en nuestro modo de vida, habremos de buscar la manera de asimilar la modalidad y como resultado sacar provecho para los planes que nos trazamos.

Una cosa que deberíamos de evitar es el desanimar, o bien, criticar a los que con una determinación manifiesta se han embarcado en algún proyecto al cual le están dedicando no solo el debido tiempo, sino que están sacrificando muchas otras cosas para que lo que se han propuesto alcanzar en ningún momento sea perjudicado, y con la justa razón, cuando ya han alcanzado su sueño, tienen la debida gratificación y además la satisfacción de que todo el esfuerzo que le dedicaron había valido la pena.

Para muchas personas que son determinadas y emprendedoras es común mantener silencio de sus planes, y no les gusta socializar lo que se han propuesto hacer, para que de ese modo no tengan que escuchar comentarios que los habrán de desanimar de sus planes, o bien, tener que responder a preguntas que no siempre habrán de ser apropiadas o adecuadas para las personas que los rodean. Claro está, cuando alcanzan sus logros, vendrán las palabras de felicitaciones y el apropiado reconocimiento por lo que se ha logrado.

Es muy probable que son más aquellos que emprendieron algo, pero que, por no tener la debida disciplina de perseverar y superar los imprevistos, no llegaron a ver el feliz logro de lo que se habían propuesto, y solo tienen recuerdos hasta donde llegaron. Más aún, podría ser que, por el hecho de que ellos lo abandonaron, otro tomó la idea y logró llevarlo a un feliz término y probablemente dando el debido crédito de que la idea no fue original.

Sería una buena práctica que cada mañana, al iniciar nuestro día, tengamos claro que los obstáculos que habremos de enfrentar no son para desanimarnos, pero con la mente en claro estaremos determinados hasta ver los logros que buscamos, para que todo esfuerzo tenga su digna recompensa.