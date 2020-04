La epidemia no es un cómic con héroes y villanos

Lograr un manejo efectivo de la epidemia exige un esfuerzo intenso y extenso de todos los niveles de la administración pública, pero también nos toca a todos cumplir con nuestra parte: quedarnos en casa y mantener la distancia de otras personas, incluso a lo interno de nuestros hogares, es lo único que puede romper la cadena de transmisión del virus en estos momentos. Muchos no se quedan en casa porque por alguna razón, inexplicable para mí, se creen inmunes al virus; desafían las instrucciones que se han dado y andan como que esto fueran vacaciones. Dan pena los videos de gente haciendo fiestas con los amigos, o sacando “a pasear a los patojos” en plena cuarentena; difícil entender qué razón tan poderosa tienen para poner en riesgo potencial su vida o la de los que aman. Ojo: El hecho que no vean que la gente se convierte en zombi, o que no caen muertos en las calles como en las películas no hace menos real la posibilidad de enfermar y morir. Vean Italia, España, Ecuador, Estados Unidos. ¡Piensen en ello!

El INE debe liberar las bases de datos por lugar poblado. Karin Slowing

Por el otro lado, animamos al gobierno a no cerrarse; reiteramos la importancia de escuchar y apoyarse en la comunidad de científicos de la salud: infectólogos, neumólogos, intensivistas, epidemiólogos, salubristas, químicos biólogos y farmacéuticos, enfermeras, ingenieros, matemáticos, estadísticos, expertos en gestión pública y muchas otras disciplinas que tienen gente muy calificada y mucho que aportar para reforzar el trabajo que ya se está haciendo. Señor presidente, no somos el enemigo. Somos ciudadanos y ciudadanas e instituciones que queremos aportar. Más bien, se debería crear un mecanismo para canalizar y aprovechar esos recursos que se ponen a su disposición.

Valoramos el esfuerzo que hace el Ministerio de Salud y los trabajadores de la salud, pero estamos conscientes de las circunstancias de profunda debilidad institucional en las que les toca hacer frente a la epidemia. El mínimo es que se garanticen condiciones mínimas de protección a los equipos de salud que están atendiendo a la población. Ellos y ellas deben poder realizar su importante labor sin ponerse en riesgo. Exigimos que el Ministerio de Salud de alta prioridad a obtener los insumos de protección que se necesitan hace ratos. Más que héroes, queremos trabajadores de salud que tengan condiciones para cumplir con su labor, porque queremos también que regresen sanos a sus hogares, y sin exponer a sus propias familias al virus. Finanzas dijo que les puso un equipo de soporte para hacer los procesos de compra. ¡Que se vea entonces! ¡La subejecución del presupuesto del MSPAS es apabullante!

Está la gente que tiene necesidad de salir para no perder su medio de vida y eso se comprende; allí, es que le toca al gobierno ejecutar urgentemente las medidas de soporte social y económico que ya se definieron y para las cuales aprobaron millones el fin de semana en el Congreso. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene un papel clave para que el gobierno entregue pronto la ayuda a quien la necesita y no a quien se le ocurra o se le ponga enfrente. Desde hace meses estamos pidiendo al INE que libere la base de cartografía digital y la base de población por sector censal y/o lugar poblado y no hay manera. Con la excusa de los cálculos de las proyecciones de población, se han hecho los locos por meses de entregar estas bases de datos con la información de los hogares y la población censada a nivel de lugar poblado. Tener esa información a ese nivel es crucial en este momento: se necesita para entregar los bonos de alimentos y la ayuda de Q1,000 a los más necesitados. ¿Cómo quieren que MAGA y MIDES planifiquen las entregas sin esa información?