La fiebre ovni en la pandemia

La pandemia de coronavirus ha coincidido con el pico más alto de avistamientos de ovnis a nivel mundial, jamás visto en la época moderna. Desde el estallido del brote se ha reportado la aparición de luces y objetos misteriosos en el cielo, lo que ha dado rienda suelta al planteamiento de cientos de teorías e hipótesis que van desde conspiraciones políticas, castigo divino o invasiones alienígenas. Lo que sí es una realidad es que estos hechos han existido desde siempre, hablando de la presencia de seres extraordinarios, “dioses”, ángeles o demonios, extraterrestres o como quiera llamarlos, que han interactuado con las civilizaciones más antiguas de la humanidad, aunque en un momento de la historia dejaron de hacerlo y es hasta hoy, gracias a la tecnología, que se puede registrar casi en tiempo real su presencia, y quién sabe si de nuevo intentarán acercarse al hombre.

Han estado allí siempre y el punto ya no es discutir si existen o no, sino determinar su identidad y propósitos. Brenda Sanchinelli

Crop circles. A principios de los años 80 se empezó a hablar de estos círculos como auténticas obras de arte que aparecen, literalmente, de la noche a la mañana en los campos de cultivo y no se sabe quién los hace. Los dibujos denotan una cierta evolución matemática en su expresión. Aunque la mayoría aparecen en el Reino Unido, también se han visto en otros países.

Este fenómeno se ha multiplicado a tal punto durante la pandemia que ha llamado la atención de ufólogos y científicos, además de haber despertado el asombro y curiosidad entre la cultura popular, cuando se observó una espectacular figura el pasado 29 de mayo en la localidad de Wilshire, Inglaterra, apareció algo muy parecido al aspecto molecular del coronavirus. El dibujo era de 61 metros aproximadamente.

Ovnis. Aunque los primeros reportes de objetos voladores no identificados datan de 1947, ya en la Biblia se habla de “carros de fuego”, en las pinturas de la Edad Media se dibujaban ovnis, pero desde que inició la pandemia los reportes fueron exponenciales en todo el mundo. Miles de videos se viralizan en las redes, mostrando luces misteriosas que circulan en los cielos de las ciudades más importantes del planeta. El punto ya no es discutir si existen o no, sino determinar su identidad y propósitos.

Claro está que con la tecnología actual y la facilidad de la población mundial para tener un teléfono inteligente en su mano, no es extraño que en cualquier momento se puedan captar estos ovnis en el cielo. Un informe del New York Times indica que el Senado está exigiendo al Pentágono una explicación sobre los avistamientos de vehículos aéreos, y que además comparta todos sus registros. Se espera que para enero de 2021 se revele importante información clasificada. Están conscientes de que llegó el momento de desvelar la verdad, que se ha escondido por décadas, y que además es imposible seguirse ocultando porque tiene implicaciones potenciales para la seguridad nacional. Otras grandes potencias están por hacer lo mismo.

Trompetas del apocalipsis. Desde el 2017 se venían escuchando unos estrujantes sonidos en el cielo que parecen turbinas gigantescas, motores de aviones que no están pasando. Algunos lo describen como trompetas que soplan en las nubes. El punto de partida son los numerosos testimonios (acompañados de videos que se han vuelto virales en las redes sociales), donde cientos de personas simultáneamente son testigos de estos hechos en todo el planeta.

Según la agencia espacial de Estados Unidos, se trataría de los ruidos causados por el constante movimiento de la corteza terrestre. Sin embargo, hasta hoy la dificultad de la ciencia para ofrecer una explicación definitiva a estos tres hechos deja la opción de encontrar un espacio dentro de las teorías de la conspiración o del fin del mundo.