Si me permite

La flexibilidad ayuda a la integración social

Se puede reducir la confrontación, si podemos ser más flexibles en nuestras relaciones.

“La flexibilidad da la oportunidad de sacar provecho a lo que ocurre en tu vida”. Ana Cecilia González

Cuando se está describiendo a alguien como una persona flexible, se está indicando que es alguien con el cual se puede dialogar y que no necesariamente estará de acuerdo con uno en todo, pero no por ello habrá algún distanciamiento y que lo que se está haciendo seguirá adelante con el mayor respeto, pero diferentes modos de ver la cosa.

Las personas maduras siempre manejarán flexibilidad como un recurso para lograr la convivencia.

Es fácil de entender que, cuando nos toca hacer algo y la persona con la que se nos han asignado es inflexible y solo puede ver su modo y su punto de vista, será muy difícil el poder alcanzar algún logro.

Pero cuán gratificante es cuando alguien, teniendo un modo diferente de ver las cosas, tiene disposición de hacer algo y nos permite que llevemos la delantera, ya sea por la responsabilidad que tenemos o simplemente porque no quiere imponer su punto de vista.

Así, la cosa avanza y logra llegar a un feliz término para satisfacción de todos.

Muchos intentos al diálogo llegan a una discusión por el simple hecho de que una de las partes no tiene la madurez de entender que no hay que estar de acuerdo en todo para poder dialogar.

Claro, si en la conclusión debemos de llegar a un acuerdo, eso es diferente porque, si no estamos de acuerdo, no podemos emprender algo, pero bien podemos conversar y decir cada uno de nosotros el punto de vista que tenemos, y seguramente una de las partes puede no estar de acuerdo, pero respeta nuestra perspectiva.

Este simple criterio bien aplicado nos ayudaría grandemente en nuestras interrelaciones para poder ampliar nuestras relaciones y poder hablar de temas posiblemente muy conflictivos sin tener el mismo punto de vista, pero seguramente nos ampliaría la panorámica y no sería extraño que llegásemos a conocer otra modalidad de ver las cosas, aun cuando nunca la adoptaríamos.

Muchas personas han alcanzado la debida madurez en sus relaciones y en el trabajo que desempeñan por ser flexibles, sin que ello les haga negar sus normas de vida y los principios con los cuales hacen sus trabajos.

Tal vez hayan llegado a posiciones de supervisión porque saben dar las debidas órdenes; también saben trabajar con personas que tienen un punto de vista muy diferente al de ellos.

Cuando vemos los megaproyectos que se han alcanzado y de los cuales nos están beneficiando, debemos reconocer que se lograron con la participación de personas muy capacitadas, cada una de ellas en su área; que en algún momento hubo diferentes puntos de vista, pero permitieron que avanzara el proyecto y llegara a su final, de un modo tal vez diferente a lo que ellos pensaron. Eso es porque de parte de ellos hubo la flexibilidad para que el proyecto, en ningún momento, se paralizara, sino —por el contrario— llegara a un feliz término.

Esta cualidad debemos de cultivarla en cada uno de nosotros, si nuestro anhelo es de ampliar nuestro circulo de relaciones y tener una vida útil y productiva a todo nivel.

Hagamos el empeño cada uno de nosotros, y propongámonos cada mañana que seamos menos imponentes en lo que a nosotros tal vez nos gusta y, por la misma razón, habremos de mantener mayor flexibilidad con los que nos relacionemos, siempre que ello no viole nuestros principios y no afecte las responsabilidades que hemos adquirido.