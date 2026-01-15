Aleph

La fuerza de las cosas pequeñas

Este año, seis elecciones de segundo grado se llevan a cabo en Guatemala.

La planilla 4 ganó, en primera y segunda vuelta, la representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 2026-2032. “Necesitamos proteger la democracia, creemos en un Tribunal Supremo Electoral independiente y vamos a trabajar por eso, por una amplia participación y sobre todo por la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, dijo el comisionado titular electo, Gregorio Saavedra. “Hoy, no fue una simple elección, hoy fue un preparémonos para el sistema y hoy el sistema fue derrotado en las urnas por la decencia, por la humildad y por el trabajo duro de muchos voluntarios”, concluyó Edgar Ortiz, el comisionado suplente por esa planilla.

En el muro de la corrupción se ha abierto una pequeña fisura, y por allí puede entrar mucha luz.

Este año, seis elecciones de segundo grado se llevan a cabo en Guatemala y, tal como se dijo tantas veces antes, el Pacto de Corruptos anda por ello muy alborotado, porque lo que pierden y ganan no son cargos, sino operadores políticos e instituciones. En pocas palabras, nos estamos jugando mucho del futuro de Guatemala. En los boxes, esas elecciones ya escucharon el disparo de salida: 1) Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE); 2) Magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC); 3) Fiscal General del Ministerio Público (MP); 4) Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); 5) Banco de Guatemala; 6) Contraloría General de Cuentas (CGC). Este proceso es igual o más importante que las elecciones generales que vivimos en 2023 y que viviremos en un par de años. Los votos, en este tipo de elecciones menos emocionales y más pequeñas, pueden cumplir bien su función como mecanismos claves para el establecimiento de la institucionalidad democrática. Eso lo sabían quienes “inventaron” el negocio de las comisiones de postulación en los años 80 del siglo pasado.

La elección de titular y suplente que se llevó a cabo en el Cang fue para integrar la Comisión de Postulación que, junto a decanos y rectores de universidades (como el corrupto Mazariegos) propondrá un listado de posibles magistrados para el TSE. Y aunque el triunfo de la planilla 4 nos alegró mucho el inicio de 2026, no podemos considerarlo aún una derrota al sistema. Para eso falta bastante camino. Por otra parte, hubo también cosas que oscurecieron este proceso, como la violencia ejercida en el campus central de la Usac, por grupos afines al rector de facto, así como también el hecho de que los rectores de universidades privadas eligieran a un pastor como comisionado, lo cual es ilegal. Sin embargo, Mazariegos es el gran perdedor y sus patrones lo saben, porque en la Comisión ahora no puede ordenar de facto y encontrará oposición.

Yo le apuesto a los procesos y a los pequeños pasos que, al final, resultan no ser tan pequeños. En este caso, comienza a fisurarse la arquitectura jurídica de un Estado corrupto que, por décadas, ha puesto a la verdad y la justicia, de rodillas. Se tambalea el edificio de la corrupción y ojalá quede en ruinas luego de las seis elecciones que el 2026 nos trae. Los desafíos son inmensos, porque el Pacto sabe cerrar filas y provocar crisis, además de que tiene mucha experiencia en boicotear procesos y mucho dinero para comprar a quien sea. Lo que acaba de pasar habla de una sociedad que está despertando, poco a poco, y haciendo músculo para pelear las batallas por la democracia inalcanzable. Las juventudes están dando un ejemplo de ciudadanía política impresionante y ojalá sigan apostándole, junto a quienes nos llamamos los tercos de la esperanza, por otra Guatemala. En el muro de la corrupción se ha abierto una pequeña fisura, y por allí puede entrar mucha luz. La que nosotros decidamos encender.