La geología alude a la gran diversidad de formaciones

Tenemos el caso del famoso agujero y la falla que ha paralizado la economía nacional en que este no es un simple agujero, señaló Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones. Desde el momento del hundimiento sobre la carretera, en sectores aledaños se notaba cómo una grieta avanzaba lentamente, lo que hacía suponer que el daño iba más allá de lo esperado; sin embargo, fue hasta este jueves 16 de junio que las autoridades de protección civil lo confirmaron. Maldonado dijo que el radar GPR les señaló que “el problema no solo es en dónde quedó el material, el problema está 11 metros abajo y a eso le sumamos la falla geológica existente. El Insivumeh ha identificado varias fallas geológicas que pasan debajo de la carretera al Pacífico. Wilson García, director, respaldó la teoría del CIV y detalló que los movimientos naturales de las fallas geológicas pueden causar daños a la infraestructura, como los colectores.

La expansión de ciudades sin control crea serios problemas. Alfonso Yurrita Cuesta

Además, dijo que algunas de estas fallas se ubican justo debajo de la ruta al Pacífico. En las gráficas del Insivumeh superpuestas en el mapa donde se ubican las carreteras se pueden ver justamente dónde hace intersección con la ruta. ¿Qué es lo que sucede? Estas fallas geológicas son de gran magnitud, tanto de forma superficial y hacia el fondo de la tierra; por lo tanto, no son condiciones normales, no es simplemente que haya un tipo de fuga de agua que esté provocando esto, estamos hablando de algo geológico, detalló García. Esto es más el hundimiento que solo el agujero; estamos analizando que el colector viene desde el ingreso de Villa Nueva, enfatizó. Las autoridades aseguran que esta es una de las rutas más importantes para el comercio nacional, pues consideran que por esta transita el 70 por ciento de la mercadería que ingresa al país por el océano Pacífico. Además, cada día por esa vía circulan cerca de 150 mil vehículos, por lo que las autoridades buscan el mecanismo para habilitar lo antes posible; sin embargo, hasta ahora solo se han hecho trabajos paliativos para evitar que el hundimiento se haga más grande. “Como ministerio se siguen haciendo los estudios, pero en el mismo presupuesto hay un artículo que nos permite hacer readecuaciones. El problema es que los proyectos que ya están en ejecución se verían afectados porque tendríamos que estar tomando dinero para proyectos ya programados para atender estas emergencias”, indicó.

En el área metropolitana de Guatemala se dan una gran cantidad de fallas geológicas, las cuales pueden reconocerse por su expresión morfológica. Toda esta familia de fallas incluye “fallas activas” y “fallas no activas”. Esto constituye una latente amenaza pues no hay método conocido que permita predecir si la falla será activada o no en un futuro sismo. En la localización de las fallas debe tomarse en cuenta la planificación del uso de la tierra. Para determinar qué hacer con excavaciones exploratorias, estas se deben estudiar por un profesional en las ciencias de la tierra. Se recomienda un examen de esta naturaleza en estructuras mayores. El Insivumeh tiene un estudio sobre las fallas del valle de Guatemala que es un graben: existen fosas tectónicas que forman finalmente un cerro. Las palabras “horst” y “graben” provienen del alemán.

“Horst” significa “sector elevado” y “graben” es zanja o fosa. El conjunto de dos fallas normales paralelas con inclinación opuesta en un ambiente tectónico expansivo se llama graben. Es decir, el sector central se mueve relativamente abajo respeto de los flancos con franjas de fallas múltiples: la franja oeste se conoce como la zona de falla de Mixco y la oriental como la zona de falla de Santa Catarina Pinula. El mapa del estudio ilustra esta entrada; muestra que el asunto debe invitarnos a pensar. En el terremoto de 1976 quedó marcada esta falla que no se activó.