La antorcha

La guerra contra Irán: ¿Una trampa épica?

Esta confrontación, que puede convertirse en una trampa épica, se suma a la desgastante guerra en Ucrania.

Los ataques militares simultáneos, sorpresivos y efectivos en sus inicios de Egipto y de Siria en contra de Israel durante el Yom Kippur, la celebración más sagrada del judaísmo, bajo los auspicios de la URSS, en octubre de 1973, en el contexto de la Guerra Fría, obligó a los Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia también fueron sorprendidos, a intervenir a tiempo para evitar la derrota israelí. Aquella guerra artera duró 19 días. Los países árabes exportadores de petróleo, incluyendo los del Golfo Pérsico, en solidaridad con Egipto y Siria, provocaron por primera vez un boicot petrolero contra quienes apoyaron a Israel, salvo Irán, que en aquel momento era gobernado por la monarquía Reza Pahlevi (1941-1979), un régimen amigo de occidente y de Israel, al que no se le dejó de suministrar petróleo.

Hay posibles escenarios de estanflación.

Ese boicot hizo sentir el peso y la influencia árabe en el mundo. Se desencadenó como consecuencia de ello una crisis energética sin precedentes, impactando en la economía mundial, ocasionando posteriormente, cual ondas expansivas, la denominada estanflación. Es una situación económica en la que confluyen simultáneamente una inflación —aumento general y constante de los precios— elevada, un estancamiento o disminución sensible del crecimiento económico y un creciente y forzado desempleo, entre otros impactos económicos y sociales. Este fenómeno complejo y difícil de abordarlo se produjo en aquellas economías vulnerables y altamente dependientes del petróleo.

En las circunstancias actuales, los ataques militares preventivos y justificados de Israel y de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, iniciados el 28 de febrero pasado, acuñados “Furia Épica”, fueron previstos con tiempo suficiente por las fuerzas especiales iraníes. Han desconcertado sus capacidades de respuesta después de 23 días de un intenso conflicto en que han involucrado y afectado a todos y cada uno de los países árabes del Golfo Pérsico, esto a pesar de la eliminación de sus líderes religiosos y militares, los incesantes y extensos ataques que han recibido y la pérdida casi total del control de su espacio aéreo y marítimo.

En esta confrontación bélica de características atípicas y de posicionamientos geoestratégicos, Irán ha empleado sin descanso misiles de alta precisión, de diversos alcances, de velocidades hipersónicas, de alta maniobrabilidad, lanzados desde silos subterráneos a grandes profundidades a toda prueba o de plataformas móviles, creando condiciones militares más complejas y desafiantes que las de la guerra del Yom Kippur.

Este arsenal, que ha burlado las defensas antimisiles más avanzadas, ha impactado directamente en las críticas infraestructuras energéticas de petróleo y de gas ubicadas en la región, en ciertos tanqueros que navegan en las aguas del Golfo Pérsico, más los riesgos de cruzar sin autorización iraní el estrecho de Ormuz.

Los altos precios internacionales del petróleo, que responden a las acciones de la guerra, se han movido entre los US$97 y US$112 el barril. Estos niveles de precios, que pueden incrementarse aún más, o bien estabilizarse, están impactando fuertemente la economía mundial, apuntando a posibles escenarios de estanflación a los que Guatemala no está del todo exenta.

La guerra contra Irán, un régimen represivo y peligroso, se ha alargado más allá de lo esperado, sin que se vislumbre en este momento un pronto cese de hostilidades ni mediadores confiables que lo propicien. Esta confrontación, que puede convertirse en una trampa épica, se suma a la desgastante guerra en Ucrania, en un mundo altamente incierto, en que el orden internacional preestablecido ha dejado prácticamente de funcionar.