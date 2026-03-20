Imagen es percepción

La guerra que activa el reloj profético

Jerusalén es el punto donde convergen las tres grandes religiones monoteístas del planeta.

El conflicto entre Irán, EE. UU. e Israel es hoy uno de los focos más sensibles del escenario internacional. Reducirlo a lo militar o energético es insuficiente. Hay otra dimensión más influyente: el componente espiritual y religioso. En este aspecto, no todos los territorios tienen el mismo peso.

Un escenario donde historia, fe y poder convergen, y cuyas consecuencias podrían redefinir el rumbo del mundo

Jerusalén es el punto donde convergen las tres grandes religiones monoteístas del planeta y, con ellas, la visión espiritual de miles de millones de personas. Para el cristianismo, que reúne alrededor de dos mil 500 millones de fieles; para el islam, con cerca de dos mil 60 millones; y para el judaísmo, con unos 15 millones, Jerusalén representa un centro de fe, identidad y destino.

Para los cristianos, es el escenario donde muere Jesucristo, el Hijo de Dios, y donde se inscribe la tradición de los profetas bíblicos. Para los musulmanes, es el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Y para los judíos, es la tierra prometida por Dios a su pueblo, el corazón espiritual de su historia milenaria. No existe otro punto en el planeta con una concentración tan alta de sensibilidad espiritual para una parte tan amplia de la humanidad.

Por eso, lo ocurrido en los últimos días trasciende cualquier análisis convencional. Algunos misiles lanzados por Irán han caído en las inmediaciones del complejo donde se encuentran el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. No hubo destrucción estructural, pero el solo hecho de que el fuego de una guerra haya alcanzado ese espacio cambia la dimensión del conflicto. Ese lugar no es solo estratégico; es profundamente simbólico.

Del otro lado está Irán, también la antigua Persia, una potencia histórica que sigue presente en marcos culturales que interpretan el presente a través del pasado. En ciertos sectores, estos elementos no son anecdóticos, sino referencias activas que moldean la forma de entender lo que ocurre.

Y es ahí donde el conflicto entra en otro terreno. Más de dos mil 500 millones de personas en el mundo leen la Biblia —de forma regular o cultural—, donde existe una narrativa que describe escenarios asociados al Apocalipsis, sorprendentemente similares a los acontecimientos actuales. Bajo esa lente, cada vez que Jerusalén se convierte en epicentro de tensión, se encienden alertas. Para muchos, no es un hecho aislado, sino una señal dentro de lo que consideran el reloj profético de Dios.

En ese contexto, un escenario extremo —como la destrucción de los actuales santuarios— no sería solo una tragedia patrimonial o religiosa. Podría abrir la puerta a uno de los debates más sensibles de la historia contemporánea, la posible construcción de un tercer templo judío en ese mismo espacio. Una idea que ha permanecido latente durante décadas y que, ante un cambio radical en el statu quo, podría pasar del terreno simbólico al político.

A la par, en distintos sectores se intensifican discursos sobre la llegada de figuras mesiánicas: el Mesías en el mundo judío, el Mahdi en el mundo árabe y el Anticristo en ciertas corrientes del cristianismo. No son visiones marginales. Son narrativas que influyen en miles de millones de personas y que, en momentos de crisis, adquieren una nueva fuerza. Cuando estos elementos se combinan con tensiones geopolíticas reales, el escenario deja de ser únicamente estratégico y adquiere una dimensión escatológica.

Si Jerusalén entra en el centro de una guerra abierta, el mundo no solo enfrentará una escalada militar, sino también una sacudida energética con efectos globales, capaz de desencadenar una etapa de escasez y penuria, cuan nunca se ha visto. Sería un escenario donde cambiaría el rumbo de la historia, fe y poder, cuyas consecuencias podrían redefinir el rumbo de la humanidad.