Hoy explicaré otra de las imágenes subordinadas, la imagen física, un pilar fundamental que le ayudará a proyectarse de la mejor forma posible. Lo importante es conceptualizar este componente fuera de la parte estética, para entender que todos los signos que conforman la imagen física en conjunto son un código de comunicación no verbal. La imagen física es la percepción que los demás tienen de una persona, como resultado de su apariencia, aliño y leguaje no verbal. Tener un buen aspecto no significa solo saber cómo colocarse la corbata, cortarse el cabello o maquillarse. Algunos tienden a confundirse pensando que preocuparse por la presentación personal no es más que una vanidad. Pero cuando se trata de lucir bien, me refiero más allá de la superficialidad, a proyectarse con coherencia, balance y equilibrio. Esto implica un grupo de elementos que inevitablemente envían un mensaje.

Crear una imagen física agradable le hará sentirse cómodo y seguro de sí mismo. Dejando de lado los estereotipos creados por los medios de comunicación, aceptarse físicamente tal como usted es y gustarse a sí mismo. Sin duda esto lo empoderará. La clave es maximizar lo que más le agrade y minimizar lo que no le agrada. La imagen física como código de comunicación no verbal incluye su arreglo personal —vestuario, peinado, maquillaje, accesorios, uñas—. Para sacar el máximo aprovechamiento a estos aspectos es necesario conocerse bien. Sus medidas corporales y faciales, los colores que más le favorecen según su tipo. Con la ayuda de la cromometría, antropometría y carametría, usted podrá analizarse y sacar mejor partido de sus rasgos.

El vestuario es importante, si es que se habla de moda y estilo. La idea real de vestir bien es la capacidad que puede tener para seducir con formas, arquetipos estéticos y culturales a un grupo. Es mejor vestir con un traje de bajo costo justo a la medida, con un color y estilo que le favorezca, dando el mensaje correcto, que hacerlo con uno carísimo y mal ajustado.

El segundo gran aspecto que involucra la imagen física es el lenguaje corporal. Según los expertos, el 93 % del mensaje es transmitido por este. No olvide en tan solo en 10 segundos se causa la primera impresión, sin tan siquiera haber pronunciado una palabra. En este punto también está incluida la presencia personal, que comprende postura y la forma de caminar, los ademanes y los gestos que son la palabra en movimiento, si faltan, la persona luce desanimada, sin alma, si sobran lucirá descontrolada, insegura y sin credibilidad.

El lenguaje corporal no sabe mentir, revela quien es usted. Aunque todos los entendemos, no todos lo saben controlar. Brenda Sanchinelli

El lenguaje no verbal es el camino directo al corazón. Lo entienden todos sin importar si son niños o adultos, con educación o gente sencilla, extranjeros o nacionales. Comunica sin letras, incluso a veces mucho más de lo que las mismas palabras pueden decir. Puede apoyarlas o contradecirlas al estar enviando un mensaje opuesto al que se está diciendo.

El lenguaje corporal no sabe mentir, revela en verdad quién es usted. Porque, aunque todos entendemos los gestos, no todos los saben controlar. Pero si usted logra hacerlo, le hará ser un mejor presentador de sus ideas. Con un ademán usado a tiempo, usted podrá enfatizar una palabra y logrará que esta penetre. El contacto visual, las conductas táctiles y la sonrisa son estímulos importantes que pueden ser el punto focal de los mensajes que transmite una persona.

Así que, si usted pensaba que la imagen física era solo tener una linda figura, se equivocó, porque todo su ser es un mensaje viviente.