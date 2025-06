Godot ha llegado

La importancia de la cooperación coreana

Debemos agradecer y hacer esfuerzos por mejorar nuestra relación bilateral con la República de Corea.

El pasado 27 de mayo, la vicepresidenta Karin Herrera se reunió con el embajador de la República de Corea en Guatemala, Deuk Hwan Kim, para tratar temas claves del país como nutrición, migración y seguridad alimentaria. Pocos días después fue el presidente del Congreso, Nery Ramos, quien también se reunió con el embajador Kim para discutir la ratificación del acuerdo de adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio Centroamérica–Corea, así como tratar otros temas en materia de relaciones bilaterales económicas y cooperación en materia de seguridad. Lamentablemente, estas reuniones, que son de suma importancia para Guatemala, más ahora con los recortes draconianos de cooperación de parte de los Estados Unidos no ocupan los titulares de los principales medios de comunicación, a pesar de ser un elemento importante en la definición de una gran estrategia de país.



La República de Corea es un aliado importante para Guatemala, y lo ha sido desde 1962. Al igual que otros países con quienes sostenemos relaciones diplomáticas, no hemos aprovechado de lleno su valiosa cooperación, pero, más importante, no hemos querido seguir sus ejemplos de desarrollo. Si bien son historias, culturas y circunstancias diferentes las de nuestros países, la hoja de ruta del crecimiento y desarrollo de la República de Corea es digna de emular. Después de la devastación de una guerra (1950–1953) que prácticamente marcó el inicio de la Guerra Fría, así teniendo de vecino a la República Popular Democrática de Corea (popularmente Corea del Norte) cuya dictadura no solo es una amenaza para la región, sino para el mundo, la República de Corea es hoy una potencia emergente que ocupa altos puestos mundiales en áreas como Crecimiento Potencial a Futuro (6º lugar), Influencia Cultural (9º lugar) y Educación y Ciencia (6º lugar), según la consultora internacional de marca Brand Finance.

Para Guatemala, Corea no solo significa marcas como Samsung, Hyundai, LG y Kia, sino también una creciente comunidad en el país que ha decidido no solo venir a invertir, sino hacer de este país su hogar. Actualmente se cuenta con más de cinco mil personas coreanas que viven en Guatemala y con alrededor de 150 empresas que invierten en nuestro país. La República de Corea es uno de los pocos países cuya cooperación a través de su embajada, así como desde la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, en inglés), es fundamentalmente técnica en cuanto a que lo que se invierte en el país luego se aprovecha en un intercambio comercial, o bien en estrechar una relación bilateral estratégica entre ambos países lejos de intereses eminentemente políticos.



Si bien la cooperación mundial es un tema controversial y la reciente suspensión de Usaid amerita una revisión del impacto positivo, así como negativo, de esta, debemos recordar que los vacíos son aprovechados por otro tipo de cooperantes como China, Arabia Saudita e Irán, cuyas agendas políticas son contrarias a la libertad y a la democracia. Es entonces cuando resulta importante para Guatemala una cooperación como la que nos brinda la República de Corea en áreas en las cuales debemos reconocer que simplemente no podemos atenderlas solos y una ayuda de alto nivel, pero también solidaria como la coreana, debe ser, primero, agradecida, pero, más importante, aprovechada al máximo. Es por esta razón que, desde el sector público, así como del privado, debemos redoblar esfuerzos en fortalecer y ampliar nuestra relación con la República de Corea, que aparte de ser un aliado estratégico, es otra puerta al potencial de continente asiático. ¡Feliz domingo!