La independencia nos exige vidas responsables

“La independencia para las naciones es lo que el honor es para los individuos” P. Mariana

Es normal pensar en el Día de la Independencia como una celebración y debe celebrarse con todo fervor y patriotismo, pero no debería ser solamente eso, sino también un momento de reflexión y evaluación de lo que implica en lo personal y social, entendiendo que cargamos con una responsabilidad por lo que heredamos y lo que debemos dejar como legado a los que nos siguen en esta vida.

De todas las cosas que nos heredaron de alguna manera u otra debemos entender que hubo quienes pudieron visualizar la necesidad de los cambios y lo lograron porque pagaron un precio para que nosotros tengamos lo que ellos lograron. Por esa misma razón un estado independiente debe enfrentar responsabilidades y eso es parte de cada uno de sus ciudadanos y no simplemente tarea del Estado.

La historia varias veces nos registra hechos lamentables que cuando algo se ha perdido se inicia a valorar y no cuando se tuvo, esto es real y muy frecuente en la pérdida de un ser querido y mucho más en un negocio, esto igualmente pasa cuando se pierde la independencia de un estado. En este contexto no es buscar culpables o responsables, sino evaluarnos cada uno de nosotros en lo que hicimos o dejamos de hacer para estar como estamos.

No es un error mirar al pasado si es para aprender de él y no solamente para añorar diciendo que el pasado era mucho mejor, sino por el contrario, porque tenemos la capacidad de poderlo mejorar, igualmente cuando se llega a un nuevo aniversario de la Independencia lo correcto es celebrarlo, pero también reflexionar como podemos hacer para que el precio que se pagó por ello no se pierda, sino que traiga mucho mayor provecho.

No podemos negar que muchos de nuestros conciudadanos en la calle pueden estar celebrando el Día de la Independencia con el mayor fervor posible, pero si se le pregunta de los detalles históricos de lo que eso implica poco saben y muy poco quieren aprender y compartirlo con los suyos. Eso no es correcto, por el simple hecho de que somos mayordomos de lo que hemos heredado y debemos no solo estar informados, sino vivir al nivel de los ideales que se lograron en ese esfuerzo.

Cuando observamos en nuestro derredor hay muchísimos estados que en un momento fueron estados libres y soberanos y hoy están bajo el yugo de otros estados que les imponen normas y estructuras que nunca fueron de ellos. Antes de lamentar por ellos deberíamos preguntarnos cómo fue que llegaron a ello, o bien que detalles de un Estado independiente descuidaron para que los deje en la triste realidad que hoy viven. Muy posiblemente podemos aprender de ellos para ser mucho más cuidadosos, para que no tengamos que vivir un día nosotros también una realidad similar.

El logro de la independencia no está en tenerla, sino en saber heredarla también a los nuestros. Samuel Berberián

Cuando recordamos lo que fuimos y cómo llegamos a ser, debería también incluir la realidad responsable de donde queremos llegar y cómo podemos hacer para lograrlo, porque un pueblo que no avanza y no progresa se muere y únicamente otros lo ven y lo valoran.

Como individuos y pueblo al celebrar un aniversario más de la Independencia también planifiquemos metas para que las nuevas generaciones puedan tomar ese empuje y hacer de nuestra patria una nación verdaderamente libre y soberana en todos los sentidos de la palabras.