Ideas

La inquisición del siglo XXI

Bajo la consigna de cazar criminales, el Estado convierte a cada ciudadano honrado en sospechoso permanente y reinventa el tribunal inquisitorial.

El congreso aprobó la nueva ley antilavado. Celebremos: ahora abogados, notarios, contadores, joyeros, vendedores de carros usados y muchos más son agentes honorarios de inteligencia financiera del Estado. Más de veinte categorías nuevas de —digámoslo con cariño— delatores obligatorios. El sector formal entero queda convertido en una vasta red de soplones al servicio de la IVE. ¡Enhorabuena, Guatemala: hemos modernizado la Inquisición!

La nueva inquisición no usa sotana ni hoguera; usa formularios, reportes, bases de datos y miedo regulatorio.

La Inquisición partía de una premisa idéntica a la de estas leyes: usted es sospechoso hasta que demuestre lo contrario. El Santo Oficio vigilaba la fe; la IVE vigila sus transferencias. Aquel exigía que vecinos y gremios denunciaran herejías; este obliga a su contador a reportarlo. El artículo 38 prohíbe avisarle que lo delataron —igual que el inquisidor jamás revelaba quién lo acusó—. Y el artículo 35 permite a la IVE hurgar en sus libros, contratos y bases de datos sin orden judicial previa. La Inquisición presumía la culpabilidad del imputado basándose en soplos anónimos e inferencias. El artículo 74 resucita esa aberración histórica al admitir pruebas por simples “inferencias objetivas”. Tomás de Torquemada habría firmado este decreto con entusiasmo.

Lo más ridículo es que este monumental aparato de opresión financiera es un total fracaso. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en su estudio de 2011, fue muy clara: del dinero criminal que circula por el sistema financiero, los Estados incautan alrededor del 0.2 por ciento. La literatura académica más optimista —Peter Reuter incluido— estima que, en el mejor de los casos, el sistema intercepta el 2 por ciento del botín. ¿De verdad vamos a vigilar al 100 por ciento honrado para atrapar al 2 por ciento de los ladrones? El Santo Oficio, al menos, no presumía de eficiencia con cifras tan ridículas.

El diseño es excelente —para quien manda—. El artículo 71 destina la mitad de las multas a la propia IVE y la otra mitad a la SIB. El Consejo Nacional de Coordinación (Conclaft) concentra en el Ejecutivo quién es vigilado y con qué herramientas, mientras el Congreso y los jueces miran de lejos, sin voto. Un aparato que crece por diseño es financiado por sus propias presas y dirigido desde el poder político. ¿Qué podría salir mal en un país como Guatemala?

Crear hoy una radiografía patrimonial de todo el empresariado formal —accesible para el MP y para unidades extranjeras sin avisarle al afectado, artículos 61 y 113— es entregar un arma cargada a quien gobierne después. Pregúntenles a los empresarios de Venezuela, Nicaragua o Bolivia cómo terminaron esos sistemas “contra el lavado”.

Y aquí brilla la joya de la corona. El Grupo de Acción Financiera (Gafi), que con tanto celo exige estas leyes, no tiene la decencia de publicar cuánto dinero lavado se ha capturado gracias a ellas. Sus métricas de “eficiencia” miden cuán obedientemente aplicamos sus lineamientos —no los resultados—. Traducido: Lo evaluado es la sumisión, no el éxito. Guatemala adopta un modelo de baja eficacia comprobada porque el costo de desobedecer era prohibitivo. Es una política pública curiosa: fracasa con los criminales, pero triunfa contra los honrados.

¿Hay alternativa? Perseguir a criminales identificados, no a transacciones anónimas. Dotar al MP de fiscales expertos en análisis financiero y al Organismo Judicial de jueces capaces de procesar delitos económicos complejos. Usar la inteligencia financiera como apoyo a esa persecución, no como red de arrastre sobre toda la economía.

No se puede negar que la nueva ley tiene algunas mejoras sobre la anterior, pero el esqueleto sigue siendo inquisitorial. Costó siglos de sangre y razón conquistar la presunción de inocencia y el debido proceso; es trágico entregarlos a cambio de míseras 2 décimas del 1 por ciento del botín.