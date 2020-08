La juventud es un puente para nuestra identidad

“El dominio propio es fuerza, no permitas que tus emociones tomen control de tu inteligencia”. Morgan Freeman

Debemos entender que la juventud es una etapa de transición en la vida de los mortales, y es el momento cuando dejamos atrás la niñez y sus propias particularidades para prepararnos a enfrentar la vida de adulto con todas sus responsabilidades, que usualmente no son transferibles y uno debe saber llevarlas a cabalidad.

Los años de la juventud son puentes para conectarnos a nuestro destino que soñamos alcanzar. Samuel Berberián

La etapa de la juventud es muy especial, y aunque cada joven es diferente y tiene distintos intereses, debemos reconocer que para unos puede ser más extensa que para otros porque el momento que iniciamos a estructurar nuestra vida en el marco que esta tendrá para el resto de la vida, la juventud queda atrás y solo conservamos los buenos o desagradables recuerdos, dependiendo de cómo cada uno lo pudo haber vivido.

Es interesante que la etapa de la juventud es una etapa donde no tenemos la asistencia de la infancia y tampoco el distanciamiento de los que nos rodean en los años adultos para que podamos hacer nuestra vida. Por ello es común escuchar comentarios de los mayores: “son jóvenes, hay que dejarlos”, o bien: “como son jóvenes, mejor se les orienta para que no enfrenten problemas”.

Estos comentarios indican que no se espera que sea un estado extenso, por ello es muy importante cuando se es joven escoger de quiénes nos rodeamos, para que no tengamos consecuencias lamentables, sino por el contrario, un buen modo de encaminarnos a una vida adulta.

Es muy importante que todos los que conviven con los jóvenes tengan una mentalidad propositiva, no ser simples fiscalizadores, sino más bien aliados, para acompañarlos en el proceso y que este sea un tiempo formativo que habrá de favorecer el resto de la vida.

Es imposible dejar de lado el círculo cultural en el cual un joven se está desarrollando, porque este será determinante para que cuando sea un adulto pueda ocupar un espacio en el medio en el que se encuentre y no sea que por descuido de los que están con él termine siendo eliminado en su propio medio y tenga que buscar otros horizontes para hacer su vida.

Es necesario ayudar a la juventud para que pueda visualizar su futuro y con ello ofrecerles el espacio necesario para que pueda involucrarse, porque, de lo contrario, se termina atrofiando por el mismo hecho de que sus sueños no tienen un horizonte coherente y sus capacidades no se desarrollan para poderse visualizar no solo como una persona útil, sino también necesaria en su medio.

Es determinante que los jóvenes, en el estudio que emprenden o en los trabajos que se están involucrando, acumulen experiencia, conocimiento y habilidades que habrán de acompañarles el resto de la vida. Sin lugar a duda, esto es posible en la medida en que los mayores se involucran y aportan su capacidad para poderlos ayudar.

No podemos negar que muchos mayores se olvidan de que ellos también fueron jóvenes y siempre tuvieron en la mira el apoyo de sus mayores, y que cuando no lo tuvieron la frustración fue el pan diario.

Considerando que en unos días se estará conmemorando el Día Internacional de la Juventud y habrá diferentes eventos, seamos cada uno, en lo personal, el soporte necesario para que los jóvenes puedan tener el medio para desempeñarse de la manera más saludable posible.