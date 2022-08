La juventud no es para lucir, es para progresar

“Allí donde esté el corazón de la juventud, allí está el espíritu del porvenir”. Alphonse-Marie-Louis de Lamartine

Debemos entender que la juventud es el puente que se debe cruzar para llegar a construir lo soñado. Samuel Berberián

Para muchos, los años de la juventud puede ser el tiempo más agradable y gratificante, además de ser los años de las oportunidades, las que pudiendo aprovechar correctamente llegan a prometer años de vida productiva y en los cuales cada proyecto que se visualizó llega siendo una realidad.

Cuando uno puede entender la etapa de la juventud como el eslabón que une la niñez con la vida adulta, debería cada persona recibir la orientación e instrucción para saber lo que se debe hacer y en qué prioridad hacerlo, para no perjudicar el resto del camino que uno tiene que caminar en esta vida.

Hay quienes piensan que uno siempre será joven. Claro, posiblemente lo pueda de algún modo aparentar, pero el serlo es otra cosa. Cuando hay que exhibir la juventud es muy gratificante, pero no se puede negar que cuando uno es joven no siempre tiene el aval y la aprobación de lo que pretende hacer por aquellos que han vivido más años y en su modo de vivir la madurez enfocan más lo preventivo y el no querer arriesgar en lo que se van involucrando.

Si uno es joven tiene la oportunidad de aprender de aquellos que han pasado antes que uno y han avanzado para saber qué cosas no vale la pena ni siquiera probar o bien imitar a los que, con sabiduría, han aprendido cómo hacer las elecciones correctas, y eso les ha permitido llegar mucho más lejos de lo que habían pensado.

Sin negar la individualidad de cada uno de nosotros, siempre podemos aprender de los demás qué cosas debemos evitar o bien emprender y también si los medios nos permiten poder ser algo que ninguno del contemporáneo ha querido intentar, pero un joven quiere hacerlo.

Indudablemente, la juventud es como una turbina que nos da el empuje necesario, que bien encausado nos marca el paso para el resto de la vida, entre muchas cosas como qué profesión es la que podemos desempeñar, con quién finalmente compartiremos el futuro de la vida y otras tantas cosas que indudablemente nos hacen diferentes a los demás.

Es sorprendente, si nos mantenemos en el mismo medio donde nos hemos criado en los años de la juventud, cómo los que nos rodean van formado una imagen que nos habrá de marcar para el resto de la vida, aunque eso no necesariamente puede ser lo correcto. Para la mente de los que nos observan hasta que no vean algo diferente guardarán el perfil que se formaron de nosotros. Por esta razón, muchos jóvenes que quieren tomar otro rumbo en la vida y hacer algo diferente se ven en la necesidad de cambiar el medio donde se criaron y buscan un lugar donde no son tan conocidos y forjan un futuro diferente.

Los que sabiamente han sido orientados en los años formativos de la vida, han entendido que la juventud, más que presumirla, es mejor aprovecharla en entender los retos que la vida ofrece y prepararse para que los años no sean un simple ensayar y probar, sino tomarse el tiempo para una tarea de planificación y, como quien traza un cronograma, caminar observando las alternativas que se pueden presentar.

Para los que hemos pasado esa etapa debemos estar con la disposición de colaborar con los jóvenes que nos rodean, sin afectar sus sueños y obligándolos a que tomen el lugar que nosotros estamos dejando.