Nota Bene

La libertad económica es atractiva

¿Por qué la gente huye de Nueva York y California?

El centro de investigación libertario basado en Washington D. C., Instituto Cato, se propuso medir la libertad personal y la libertad económica en 50 de los estados de Estados Unidos. El Instituto Fraser hace lo mismo con el informe Libertad económica en América del Norte, que además incluye Canadá, México y Puerto Rico. Fraser toma en consideración múltiples variables, desde las garantías a la propiedad privada y la sanidad de las políticas monetarias, hasta las regulaciones a los negocios y al comercio.



Estos esfuerzos tienen como propósito hacer comparaciones entre años, y entre los diferentes estados. Los estados estadounidenses, canadienses y mexicanos comparten un marco regulatorio federal, pero los gobiernos estatales pueden imponer regulaciones y políticas públicas específicas. Los votantes eligen autoridades estatales, desde el gobernador hasta representantes legislativos, independientemente de las elecciones nacionales. Los latinoamericanos aprendemos de estos informes qué tipo de marco institucional es el más conducente al progreso económico y al bienestar de los ciudadanos, y qué tipo de ambiente asfixia la productividad humana.



En el índice de Cato, los estados más libres, en 2023, fueron: Nuevo Hampshire, Florida, Dakota del Sur, Nevada y Arizona. Superan por mucho las condiciones en los demás estados desde hace ya varios años. Los cinco estados menos libres fueron: Oregón, California, Nueva Jersey, Hawái y Nueva York. Nueva York ha ocupado consistentemente la última casilla desde que empezó el estudio en 2000. En 2025, los tres estados más libres, según el informe de Fraser, fueron: Nuevo Hampshire, Dakota del Sur y Idaho, y los tres estados menos libres fueron todos mexicanos: Colima, Campeche y de último la Ciudad de México (CDMX).



El anterior gobernador de Nuevo Hampshire, Chris Sununu (2017-2025) y la actual gobernadora, Kelly Ayotte, buscan crear un entorno de mayor libertad económica. Redujeron impuestos y el tamaño del gobierno. En cambio, por décadas, Nueva York registra la carga tributaria estatal y local más alta, el gobierno más gastón, la deuda más grande y la regulación laboral más engorrosa. La gobernadora Kathy Hochul, al igual que el actual alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, tienden a desconfiar del mercado y a favorecer una mayor intervención estatal en asuntos sociales, educativos y de vivienda.

Algunos estados son más libres que otros.



La movilidad entre estados corrobora la importancia de la libertad para las personas y las empresas: si un gobierno es excesivamente cargante, los ciudadanos migran a estados con mejores condiciones de vida. También migra el capital. Los estados con tasas impositivas más bajas y con las mejores condiciones para los inversionistas tienden a atraer trabajadores y negocios a su región. Justo ayer salió una noticia en el New York Post que advertía sobre que varios empresarios neoyorquinos mudarán sus corporaciones a estados más baratos, como Florida o Texas, dada la cruzada de Mamdani por subir impuestos.



Desde hace algunos años, los medios reportan que California, uno de los estados menos libres según Cato y Fraser, experimenta un virtual éxodo anual. En 2024, las autoridades mismas calcularon que 661 mil personas abandonaron California. En tanto, Florida recibió 574 mil nuevos residentes, y Texas, 556 mil. El clima soleado es un atractivo para Florida y Texas, pero en el fondo las personas huyen de políticas socialistas, aunque les prometan múltiples subsidios y servicios estatales gratuitos.



Los países centroamericanos podemos convertirnos en un destino adecuado para las inversiones y familias que quieren florecer en entornos de libertad.