Criterio urbano

La movilidad debe ser multimodal

La Ciudad de Guatemala está creciendo y necesita más inversión.

Lo que hemos visto del tráfico en Ciudad de Guatemala es apenas el inicio. Cada año va a ser más complicado movilizarse, ya que la inversión en infraestructura vial va muy lenta y este es un departamento que está creciendo. El crecimiento del departamento de Guatemala fue del 10.9% en 2023, según las últimas cifras publicadas por el Banco de Guatemala, y representa el 43.3% del total de la economía guatemalteca. Con un PIB per cápita de US$12 mil 427.8 y una población de 3.6 millones de personas, el departamento de Guatemala necesita más infraestructura, apenas tenemos 25 centímetros de red vial por habitante.

Pongámosle datos económicos a la movilidad.

Por eso es tan importante la inversión privada que se está haciendo del aerometro; es la primera concesión municipal de un transporte masivo eléctrico. No es la solución a todo el tráfico y tampoco se podía quitar un carril de una carretera Centroamericana para poner un BRT. El departamento de Guatemala necesita más carreteras y vías alternas, tal y como lo ha mostrado el estudio de la Cooperación de Corea (Koica) y que el Gobierno de Guatemala cumpla la ley, implementando la Dirección de Infraestructura de Proyectos Prioritarios que crea la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Tenemos una gran oportunidad: el Gobierno debe retomar la inversión del puente Belice 2, un puente tan necesario para conectar la zona 18 y tener un sistema ferroviario conectado para alistarse a mejores inversiones como la del metrorriel. También es importante el avance que se pueda lograr de los estudios de preinversión del puente El Frutal (para conectar Cenma con la calzada Atanasio Tzul). Estos dos puentes son vitales para tener un sistema ferroviario urbano que conecte Villa Nueva con zona 18 y retomar las inversiones necesarias para licitar el metrorriel, a través de la nueva Agencia Nacional de Infraestructura, aprovechando las reformas que se hicieron a la ley el año pasado.

Estos proyectos, aunados a la radial 6, que permitiría conectar la CA1 occidente con la CA9 Sur, con una carretera de 26 kilómetros para ir de Guatemala hacia La Antigua Guatemala. Esta inversión está estimada en US$441 millones, podría ser una alianza público-privada, que divida flujos vehiculares de San Lucas y La Antigua Guatemala, aumentando no solo la movilidad, sino fortaleciendo la capacidad turística, al contar con otra ruta para uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Los esfuerzos para acelerar la inversión del anillo regional C-50, también son urgentes, esta carretera con 8 tramos podría conectar a las personas desde Sanarate hasta Escuintla, sin tener que pasar por la Ciudad de Guatemala, reduciendo el tráfico pesado de toda la carga que debe transitar puerto a puerto.

Recordemos que el segundo departamento que contribuye al PIB guatemalteco es el departamento de Escuintla, que representa el 9% del total de la economía con un crecimiento económico del 8.7% y un PIB per cápita de US$11 mil 428.9, lo cual hace pensar que el corredor económico entre Guatemala y Escuintla necesita una mayor inversión pública del Estado.

Querer resolver la movilidad solo con ciclovías y banquetas es cegarse a la urgente necesidad económica de resolver los grandes flujos de camiones, carros y motos que se movilizan en tan solo esos dos departamentos; es querer detener una corriente de agua con palillos. Es momento de tomar en serio la inversión pública, pensando en trenes y vías alternas, porque ningún país que crece al ritmo que lleva Guatemala, sale adelante con 1.6% del PIB de inversión pública.