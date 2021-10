¡La nueva normalidad nos pide más!

El virus del coronavirus covid-19 vino para quedarse, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a vivir con él. A eso le llamamos nueva normalidad.

Ya es hora de que se repare el daño a nuestros estudiantes por no poder relacionarse entre sí. Carlos R. Paredes

Todos queremos “vivir una vida normal” y estamos cansados de restricciones. Sin embargo, lo que debemos hacer es “vivir una vida normal SIN enfermar”, y lo podemos lograr. El Gobierno ha fijado las medidas mínimas en la lucha contra el contagio por el covid y se reflejan en las restricciones del semáforo, en los protocolos de seguridad y en las medidas de prevención. Sin embargo, solo representan la línea base y cada uno de nosotros debe “hacer más” para realmente vencer la enfermedad. Cada uno de nosotros debe SIEMPRE tomar precauciones adicionales. Esto se aplica principalmente a las empresas e instituciones que aglomeran personas, como la industria turística y, sobre todo, las instituciones educativas.

Sería ideal si para el año 2022 tuviésemos nuevamente clases presenciales a todo nivel, sin importar el color del semáforo, porque las clases virtuales no han llenado las expectativas. Ya es hora de que se repare el daño a nuestros estudiantes por no poder relacionarse entre sí. La enseñanza virtual representa un mayor trabajo para los maestros y una mucho mayor disciplina y ética para los estudiantes. La posibilidad de “hacer trampa” es demasiado tentadora. El Mineduc ha anunciado que no realizará la evaluación de graduandos por 2º año consecutivo. ¿Será por la facilidad de hacer trampa?

Las clases presenciales se pueden lograr si cada institución educativa toma las recomendaciones del Gobierno como su punto inicial y desarrolla sus propios protocolos. Lo importante es no conformarse con lo mínimo gubernamental, sino “hacer más”. Las instituciones (principalmente privadas) pueden hacer un benchmarking, aprendiendo sobre la marcha, completando sus propios protocolos y colaborando entre sí hasta lograr el mejor resultado para su caso particular. Adicionalmente, los protocolos deberán revisarse periódicamente, sobre todo si se detecta una nueva cepa del virus. Si ocurre un contagio, no es necesario cerrar la institución, solo el aula afectada. Si ocurre un repunte dentro de la institución, es señal que no hizo bien su trabajo, no es culpa del Gobierno ni de nadie más. Ojalá el Mineduc publicara un listado de instituciones académicas donde no ha ocurrido ningún contagio en el mes. Ideal sería si el Inguat hiciera lo mismo con las empresas del sector turístico. Es una manera de reconocer a las instituciones que sí hacen bien su trabajo y a la vez se fija una meta para que las demás mejoren.

Por supuesto, encontraremos padres de familia que enviarán a sus hijos a clases presenciales, mientras que otros seguirán prefiriendo la enseñanza virtual, a pesar del daño que sufren. Habrá profesores que se fijarán en un alumno que se contagia en vez de ver los miles que se han librado. Algunos profesores felicitarán a sus estudiantes por llegar, mientras que otros pensarán que sus padres no los quieren y por eso los mandan a clases presenciales. Lo importante es rescatar la actual generación de estudiantes para que se transformen en personas verdaderamente útiles al país y la sociedad. Debemos fomentar las actividades al aire libre de los estudiantes, porque un cuerpo sano, tranquilo y activo es mucho más difícil que se enferme.

De igual manera, de manera individual, cada uno de nosotros, dentro de la misma nueva normalidad, debe “hacer más”, y para ello es necesario adoptar la disciplina de evitar cualquier aglomeración. Debemos alejarnos de cualquier cola, respetar el semáforo y aplicar los protocolos de seguridad. Debemos visitar lugares que respeten el semáforo y evitar los que no lo hacen.