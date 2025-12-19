Registro akásico

La pendiente del resbaladero

Falta de aprovechamiento de la estabilidad actual con miras futuras

La inflación aparece como un bebé. Pequeño, torpe y sin fuerza, el incremento de precios apenas se inicia. De hecho, hasta hay momentos de baja. En febrero de este año, disminuyó el coste de la canasta básica alimentaria. Pero después continuó su incremento de Q3.90 al mes por persona, apenas el 1.2% trimestral. Se corresponde con la inflación interanual estimada en 1.4%. Lo que demuestra fortaleza económica, hasta ahora. No obstante, en reciente comparecencia en el Congreso de la República, los responsables del Instituto Nacional de Estadística (INE), ante la bancada VOS, señalaron que hubo un salto a fin de año en estos indicadores. Nada para preocuparse, pues se advierte un mayor consumo cada fin de año, por lo que los vendedores tienden a incrementar precios.

Sin la aplicación de recursos estatales en acciones concretas no se conseguirá ningún resultado.

Fijarse solo en los índices ha probado ser un espejismo. Los responsables gubernamentales centrados únicamente en los datos del mercado, pierden de vista las situaciones sociales. La más obvia es el endurecimiento de las condiciones de la emigración nacional. Hasta el momento, solo disuasión comunicativa busca disminuir el flujo hacia los EUA. Si se perturbara a los connacionales con deportaciones y no se permitiera que continúen los viajes para encontrar oportunidades de empleo, se tendría un efecto muy negativo en el ingreso de divisas.

La seguridad no es un asunto de cárceles ni delincuencia común. Cada vez más, aparecen auténticos combates con armas de guerra, donde a veces se ataca a las fuerzas de seguridad. Hasta drones de uso militar se encuentran en manos de las redes criminales. Ni el Ejército Nacional tiene tamaños aparatos. La frontera con México es un caso extremo. Se puede perder el control gubernamental, al fortalecerse organizaciones de trasiego de drogas y contrabando.

Un caso ejemplar, con probabilidades de repetición en otras áreas problemáticas, es el ocurrido en el enfrentamiento entre algunos vecinos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Las autoridades locales y nacionales carecen de alguna credibilidad. En lugar de hacer un cronograma de los hechos, las autoridades lanzan relatos inverosímiles donde atacan instituciones gubernamentales, cambian los hechos de una declaración a otra y fabrican falsos actores, solo existentes en su imaginación. Si fuera un asunto argumentativo, sería permisible, pero la cauda de muertos y heridos demuestra el deterioro de la expresión de hechos reales, sin consideración de las víctimas. Existen otros lugares con enfrentamientos similarmente graves, necesitados de acciones concretas para desmontar circunstancias agravantes. Todo tiene un coste y, si los recursos estatales solo se van en sueldos, todo habrá de empeorar. Las negociaciones sin recursos para acciones concretas agravan la falta de credibilidad de los negociadores.

Finalmente, la formación profesional debe expresar áreas de promoción. El turismo necesita la tecnificación de la hospitalidad y el bilingüismo. ¿Cómo se han integrado en los planes educativos estas temáticas? La producción de alimentos no encuentra apoyo en la conservación en envases o transformación. Unido a lo mismo, la exportación tiene claros canales estrangulados. Faltan puertos, transporte marítimo, aeropuertos. Solo hay promesas incumplidas de carreteras modernas. En los años 60 del siglo pasado, era la sustitución de importaciones; ahora, es la innovación tecnológica informática. ¿Cuántos alumnos dotados de computadoras se cuentan en el sistema educativo?

En resumen, se están perdiendo momentos claves, por la carencia de apoyo a programas precisos para la transformación social.