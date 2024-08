Registro akásico

La profecía autocumplida

Irresponsable minado del proceso democrático nacional

Robert K. Merton, *1910 + 2003, nobel de economía, propugnó por el análisis estructural en Sociología. Lo importante no son los conceptos sino la acción humana desencadenante de nuevas realidades sociales. De allí la importancia de pronosticar el futuro, para, dándolo por hecho, provocar comportamientos, tanto a favor como en contra. Imagínese: augurar la realización de un golpe de Estado. Inicialmente, algunos voceros partidarios lo toman como realidad, pero después se torna una dinámica propia, provocándolo.



Otro sociólogo, William I. Thomas, *1863+1947, ya lo había dicho: si las personas definen situaciones como reales, provocan consecuencias como si fueran ciertas. Referir autores no es ocio ni pedantería, pues se levantó ese vaticinio. Se buscaba generar un clima de persecución contra determinados funcionarios, para cancelarlos. A quienes se les atribuía esa intención estaban carentes de toda fuerza armada: no podían efectuarlo. Se buscaba repudio y se generó incredulidad. Pero siempre hay vivales en busca de quedar bien con los nuevos funcionarios profetas. Oenegeros patrocinados lanzaban injurias acompañadas de justificaciones sobre igualdad de género, derechos étnicos, justicia social y amistad con la potencia hegemónica. Bastaba deponer a una funcionaria para conseguir la sociedad perfecta. Lo curioso es la amplificación por parte de entes internacionales, deseosos de practicar intervenciones contra la corriente soberanista, para hacer perder la atención en la economía.

Nadie llama a la cordura sino se incita a la oposición disparatada sin importar la estabilidad.



La crispación ocultó el crecimiento de la deuda pública. De 2013 a 2022 se duplicó de Q104,803.92 millones a Q214,755.36 millones. Aproximadamente, la mitad es externa. El endeudamiento continúa sin tener ningún proyecto de crecimiento económico, salvo el libre mercado y la recepción de remesas familiares. El acceso a los bonos estatales está restringido a particulares. Las tasas son altas, si se comparan con similares de otros países. En estos días se colocaron Q10,850 millones en eurobonos a una tasa del 6.55%, mientras la tasa en EUA es de 4.1%. Y todavía está proyectado más. No obstante, existe una mala ejecución, expresada en un aumento de caja en los fondos públicos, pero no importa, se llama a colocar más deuda externa.



Mientras se hipoteca el futuro, se cortan las vías del comercio exterior. No hace falta recordar el sabotaje de la carretera al puerto del Pacífico. Ahora, también se impide la circulación en la carretera a los puertos del Atlántico. Dos días cerrada y no hay identificación de responsables. Simplemente sucede y se acompaña de circo. La envidia hacia los dueños de una universidad por haber recibido donaciones para tener un local digno de las reuniones de postulación de magistrados, la intromisión descarada de extranjeros en ese proceso, los comunicados de activistas expensados para enturbiar el ambiente, etc. Mientras tanto, exportadores protestando por la inacción del gobierno ante el corte de carreteras, importadores amenazan con paralizar el transporte de combustible, las interpelaciones arregladas de ministros, trampas al Presidente para enredarlo en polémicas con señoras desbocadas, etc.



Si en noviembre se produce un cataclismo político en EUA, se alterarán las entidades internacionales financieras de movimientos políticos. Así, la profecía del estrago tendría visos de cumplimiento. Tanto esfuerzo para conseguir estabilidad política, para arruinarlo todo. Codiciosos globalistas woke, lo esperan todo de la influencia externa, mientras pierden los pulsos contra los marrulleros locales instalados en el peculado.