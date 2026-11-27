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¿La rebelión de los corruptos contra sus corruptores?

Los diputados descubrieron que el Ejecutivo les sobraba. Si el Congreso decide el monto y el destino, ¿para qué negociar con el presidente?

La madrugada del miércoles 25 de noviembre, tras más de 15 horas de sesión, 117 diputados aprobaron de urgencia nacional el presupuesto del Estado para 2027: Q172,420.9 millones, casi Q19,625 millones menos de lo que pidió el Ejecutivo. Horas después, el presidente Bernardo Arévalo lo llamó “vergonzoso” y anunció que tomará acciones para frenarlo. Los diputados oficialistas, que durante semanas empujaron la aprobación, votaron en contra. ¿Qué pasó entre el proyecto y el decreto?

Ellos se pelean por quién se roba el dinero y nosotros los tributarios pagamos el botín (a punta de pistola, por cierto).

Pasó que el recorte no fue parejo. Los diputados les bajaron las asignaciones a ministerios del Ejecutivo, pero le subieron considerablemente a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y a “sus ONG”. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es quién lo hizo. En enero, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el presupuesto de 2026, el Ejecutivo pidió una ampliación de Q9,326 millones. Su propia solicitud mantuvo Q6,300 millones para los Codede, y pasó con 128 votos. Arévalo dijo entonces que el Congreso “le cumplió al pueblo de Guatemala”. Es cierto que en octubre de 2025 vetó la ley de gasto exprés de los Codede. Pero tres meses después usó esos fondos para asegurar los votos que necesitaba. El gobierno que dijo que combatiría la corrupción aprendió rápido cómo se consiguen mayorías: comprando votos. Y los diputados tomaron nota.

La ecuación del intercambio de votos es sencilla: yo apoyo tu proyecto, tú apoyas el mío y paga alguien que no está en la mesa. Durante dos años el Ejecutivo puso el dinero y recibió los votos. Mi hipótesis es que este año los diputados descubrieron que el Ejecutivo les sobraba. Si el Congreso decide el monto y el destino, ¿para qué negociar con el presidente? Así que le recortaron los ministerios para que no tenga con qué lucirse en 2027, y se quedaron con los fondos de los Codede y de las ONG. Si la hipótesis es correcta, estamos ante la rebelión de los corruptos contra su corruptor.

Hay otra hipótesis que no descarto. Puede que la oposición del oficialismo al nuevo presupuesto sea un “compadre hablado”: los diputados se llevan el dinero y la mala prensa, y el gobierno se queda con el papel de víctima. Sea cual sea la lectura correcta, el resultado no cambia. Ellos se pelean por quién se roba el dinero y nosotros los tributarios pagamos el botín (a punta de pistola, por cierto).

El presupuesto del Ejecutivo, de los Q192 mil millones, era una exageración. Pero el del Congreso, de Q172 mil millones, también es exagerado. De todos modos, tiene un déficit grande, nos sigue endeudando y más del 65 por ciento se sigue yendo en funcionamiento. Un presupuesto de Q172,000 millones sigue siendo un gran botín. En todo caso, ¿gastar menos es disciplina fiscal cuando el dinero va a financiar el clientelismo electoral más descarado?

¿Qué va a pasar? No lo sé. El presidente tiene 15 días para vetar el decreto y el Congreso necesita 107 votos para rechazar el veto; la coalición tuvo 117. Lo que sí sé es que, con veto o sin él, lloverán amparos. Y la CC tendrá enfrente su propio precedente: en diciembre de 2025 suspendió el presupuesto por vicios de procedimiento, y el Congreso repitió ahora buena parte de los vicios. Le costará mucho decir ahora lo contrario.

Elegir entre el corruptor y los corruptos no resuelve nada. Hay que quitarles a ambos lo que se reparten. Ninguna asignación a ONG sin concurso público, fórmulas objetivas para los Codede y, sobre todo, menos gasto discrecional. El quetzal que se queda en el bolsillo de quien lo ganó, nadie lo puede usar como moneda electoral. Por eso sigo diciendo no al presupuesto de 2027: ni al que propuso el gobierno ni al que aprobó el Congreso. Debemos presionar para que el presupuesto sea una ley que limita la corrupción, no la caja que la financia. Si no lo exigimos ahora, ¿quién le explicará al próximo Congreso que el dinero no es suyo?