La revisión del Trato Especial y Diferenciado

Estados Unidos propuso este año una reforma de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con la que se reduciría el número de países que son elegibles para un Trato Especial y Diferenciado (TE&D), incluso amenazando con que se retiraría de la OMC si su estructura y las condiciones generales de intercambio no mejoran. La propuesta representa un claro desafío para muchos de los miembros de la OMC, que se resisten ante dicho planteamiento.

Estados Unidos propuso este año una reforma de la Organización Mundial de Comercio. Eduardo Sperisen-Yurt

La propuesta sostiene que en las negociaciones comerciales futuras se debería suspender un tratamiento especial a los países clasificados y propone cuatro condiciones a los que no se les debería permitir acceder a un trato especial y diferenciado, siendo estas; a) si tiene una participación mayor del 0,5% del total del comercio mundial, b) si es clasificado como país de altos ingresos por el Banco Mundial, c) si pertenece al Grupo de las 20 economías avanzadas y d) si es miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde). Guatemala, por el momento, no sería afectada, de acordarse esta disposición.

De no acordarse esta propuesta, los Estados Unidos ha amenazado con que dejará de conceder, unilateral y selectivamente, las ventajas que confieren las disposiciones de la OMC. A los que traten de acceder con ese estatus serán identificados como países ilegítimos en desarrollo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Desde hace tiempo varios países desarrollados se han quejado de que los miembros de la OMC pueden autodesignarse en esa categoría, que les da derecho a beneficios y a un trato especial en la organización.

La mayoría de los 164 actuales miembros de la OMC son países en desarrollo (PED), incluyendo a Arabia Saudita, Brasil, Brunei, China, Corea del Sur, Hong Kong, India, Qatar, México, Omán y Turquía, que gozan de un estatus especial como países en desarrollo, debido a que los países son libres de declararse como tales.

Al respecto, aunque no existe una definición consensuada de lo que constituye una nación en desarrollo, los países en desarrollo han manifestado que el trato especial y diferenciado refleja un valor central y un principio básico de la OMC.

La presión de Estados Unidos se centra particularmente en China, quien se niega firmemente a renunciar a su condición de país en desarrollo, siendo el país con la segunda economía más grande del mundo, pero afirma que su población sigue siendo relativamente pobre, por lo que se resiste a renunciar a su trato especial y diferenciado, y está decidida a mantener su estatus actual. China, desde que se unió en 2001 a la OMC, ha tenido un crecimiento impresionante, lo que ha generado dudas y socaba el argumento de seguir obteniendo los beneficios especiales como país en desarrollo.

Los países que ya se han manifestado que mantienen su condición de PED, pero que no van a utilizar el estatus de país en desarrollo, no haciendo uso de ningún trato especial y diferenciado en las negociaciones futuras, son Brasil, Corea del Sur, Singapur y Taiwán.

Finalmente, los miembros de la OMC deberían considerar un enfoque como lo es un tratamiento similar al del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que es un trato especial hecho a la medida del país, justificado conforme a las necesidades específicas del país, para que las negociaciones futuras avancen sobre una base multilateral y ojalá una propuesta en esta dirección pudiera ser discutida en la próxima Conferencia Ministerial de la OMC en Kazajstán, en junio de 2020.