La revolución de la amabilidad en 144 países

Monte Cook es una persona ingeniosa, cuya misión es formar una masa crítica que inspire al mundo entero.

Cada Navidad nos encargamos de ser amables, caritativos y amorosos para con nuestros seres queridos y amigos. Pero durante el resto del año, muchos lo olvidan y expresan enojo, rudeza, falta de amabilidad o cortesía. Sin embargo, recientemente conocí a un personaje norteamericano que vive en Antigua Guatemala y ha fundado una organización llamada “Fundación para la Armonía del Mundo”. Su nombre es Monte Cook (alias Dr. Fantástico) y ha nombrado embajadores a lo largo del planeta, contando con 10 mil 120 de ellos.

Sus seguidores están en 144 países del mundo y cada día se agranda el número de ellos.

La misión de cada uno de sus embajadores es enviar mensajes de amor a los demás de forma sistemática y que prometan tres simples mensajes en la vida: 1) que se amen a sí mismos, 2) que amen a los demás y 3) que amen y protejan los recursos naturales de la Madre Tierra. Sus seguidores están en 144 países del mundo y cada día se agranda el número de ellos, lo que crea una masa crítica positiva para que nuestra mentalidad cambie y nuestros corazones se abran para reflejar armonía, paz y buena voluntad.

Monte Cook es una persona que inspira, y comparte con sus embajadores citas de personajes famosos, pero también les pide que aporten sus propias citas inspiradoras con los demás. Su acercamiento también ha sido hacia muchos niños y adolescentes de Antigua, a quienes pide que repitan las tres promesas, y se asombra cuando después de un tiempo se las recitan de memoria.

Cook cuenta con un pódcast, “The Complete Guide to Happiness” (La Guía Completa a la Felicidad), que se encuentra en YouTube. “Sé fantástico”, “Ten un día fantástico” es su lema o mensaje que repite una y otra vez. En su podcast ha entrevistado a importantes personalidades, como el famoso billonario de los productos de Paul Mitchell, John Paul DeJoria, quien cuenta sus experiencias de vida y lo que ha hecho para llegar a ser exitoso y feliz. Otros han sido escritores como Johann Hoschtialek, Ceo de “195 en 365 Alrededor del Mundo”, que habla de cambio climático. Otro entrevistado fue Dr. Leong, descubridor del Universo Gemelo, ganador de premios, escritor y cineasta.

Ha tenido en su podcast a Saul Terazona, CEO de Ejet Aerospace, quien introduce el futuro viaje por aire, o David Goddard, banquero retirado que ayudó a fundar PayPal, y Eugene Muleya, defensora y promotora de salud mental. No podemos dejar de mencionar a Doug Ivanovich, promotor de megaconciertos como Live Aid, CEO de Paz Mundial y socio con Synth Studios. Y quién iba a creer que hasta entrevistaría a Ken Baxter, AKA “Rocket Man”, primer hombre que compró su ticket para viajar al espacio, convirtiéndose en el Astronauta #666. Sus episodios se estrenan cada lunes, a las 8 am EST (7 am hora de Guatemala) y también las saca al aire en Spotify y muchas otras plataformas. Su filosofía y revolución de amabilidad que proyecta es hoy en día tan necesaria en un mundo convulso, lleno de odios y guerras, y con sus mensajes diarios nos recuerda que el amor es lo más poderoso del mundo y puede contrarrestar todo lo negativo.

Si a alguien podemos asociar con el San Nicolás de antaño o el Santa Claus de ahora es a este singular personaje que cautiva por sus mensajes positivos, ya que su misión es que los embajadores aliados puedan extender el mensaje donde quiera que vivan o viajen, para que poco a poco haya más personas amables y fantásticas en el mundo.

Si le interesa ser un embajador(a) y sumarse, escríbame. Mañana, sintonice por Guatevisión, a las 9.30 pm, Los secretos mejor guardados de la Navidad y el Año Nuevo, y recuerde que cada uno de nosotros puede poner su granito de arena en esta gran Revolución. Feliz Navidad.