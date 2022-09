La revolución del velo en Irán

Catorce días después del asesinato de Masha Amini, las protestas continúan sacudiendo de día y noche las plazas de las principales ciudades de Irán. El problema se originó cuando, después de arrestar a esta joven por no usar el velo correctamente, la encarcelaron y luego la golpearon hasta la muerte. Estas manifestaciones amenazan al gobierno de Ebrahim Raisi y a la “policía moral”, que tiene la tarea de hacer cumplir este tipo de leyes. Poseen una libertad y discreción total para emitir un juicio, por lo que han cometido abusos excepcionales.

El mundo entero quiere que termine la represión que ejercen los ayatolás sobre Irán. Brenda Sanchinelli

Los policías de la moral son los encargados de supuestamente velar por que se cumpla este tipo de imposiciones, como el uso del velo. Sin embargo, hasta ahora han matado, golpeado y humillado a las mujeres que arrestan a su criterio, sabiendo que son poseedores de alguna superioridad. Si su propósito es ser controladores de la moralidad, deberían empezar por ellos mismos, sabiendo cuáles son sus límites. El apoyo de las marchas ha sido impresionante. Las mujeres, quitándose el velo, cortándose el pelo y el velo en sí. También están participando en estas protestas hombres, que no luchan “por” las mujeres, sino “con” ellas, para reescribir la historia de esa nación y detener los abusos y la tiranía.

La población iraní es de 85 millones de personas, de las cuales alrededor de 42 millones son mujeres; es decir, casi la mitad. Todas ellas, sin importar sus diferencias individuales, comparten una característica en común: el velo y el código de vestir. Lo que implica que la mitad de la población está forzada a utilizar el velo, según las estrictas normas establecidas en 1979 por el ayatolá Jomeini.

El hijab se convirtió en un tema de gran discusión y división política en Irán desde 1936. La legislación iraní todavía prevé la posibilidad de que una mujer que salga de la casa sin velo sea castigada con azotes. Incluso se prevé una multa o una pena de prisión que puede durar entre 10 días y dos meses.

El velo islámico ha sido un símbolo de liberación y opresión, y en los últimos años ha habido muchas protestas contra su imposición. Y ahora, en estos días, entre las demandas de quienes protestan está aflojar las estrictas reglas morales que requieren que las mujeres usen el velo, así como disolver a la policía religiosa, que es responsable de hacerlas cumplir. Irán está en la mira porque se esperaba que en estos días se definieran los términos de un nuevo acuerdo nuclear. Sin embargo, están luchando con una emergencia interna que concierne a las mujeres, el velo y los mechones de cabello sueltos. Este régimen teocrático, que utiliza el nombre de Dios , para oprimir a las mujeres y su poderío nuclear para amenazar a otros Estados sin razón alguna más que el odio, es un gobierno de cobardes.

Ebrahim Raisi, durante su discurso en la 77 Asamblea General de la ONU, se enfocó en atacar a EE. UU. Asegurando que la “hegemonía” de Washington se está terminando y será reemplazada por “un nuevo orden mundial”. Además, fue insultante al poner en duda la veracidad del Holocausto ante las 193 naciones participantes.

A pesar de todo, es alentador saber que finalmente el pueblo iraní ha despertado a los valores de igualdad y que, independientemente del género, cuando un ser humano es oprimido, todos deben luchar por los derechos de esa persona. Irán sigue siendo uno de los pocos países del mundo donde el velo islámico es obligatorio. Pero más allá de todas esas acciones que oprimen y asesinan a mujeres que no se cubren la cabeza, este país financia ataques terroristas en todo el mundo y es una amenaza nuclear latente no solo para Israel, sino para cualquier país que no esté de acuerdo con ellos.