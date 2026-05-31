Construyendo ideas

La verdadera amenaza a nuestra soberanía

La soberanía no se pierde cuando una nación coopera con sus aliados.

Cada vez que Guatemala fortalece la cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, reaparece el mismo argumento: que la soberanía nacional está en riesgo. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a discutir una pregunta más importante: ¿qué amenaza más nuestra soberanía, la cooperación con un aliado estratégico o el avance de las estructuras criminales dentro del Estado?

Y ningún país puede llamarse verdaderamente soberano cuando hay criminales ejerciendo más autoridad que sus propias instituciones.

La soberanía no se pierde cuando una nación coopera con sus aliados. La soberanía se pierde cuando el crimen organizado ocupa los espacios que el Estado abandona.

Durante años hemos visto cómo las organizaciones criminales evolucionan, se adaptan y expanden sus operaciones más allá de cualquier frontera. Ya no hablamos únicamente de grupos dedicados al transporte de drogas. Hablamos de estructuras transnacionales que participan en tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas, extorsión, corrupción institucional y financiamiento ilícito.

La región centroamericana continúa siendo una de las principales rutas utilizadas por el narcotráfico para movilizar cocaína hacia Norteamérica. Diversos organismos internacionales estiman que una parte significativa de la droga que llega a Estados Unidos transita por nuestra región. Se trata de un negocio que mueve miles de millones de dólares cada año y que posee la capacidad de corromper instituciones, influir en procesos políticos y debilitar la autoridad legítima del Estado.

Pretender enfrentar una amenaza de esta magnitud desde una visión exclusivamente nacional sería desconocer la naturaleza misma del problema.

Las estructuras criminales no respetan fronteras. Operan simultáneamente en varios países, movilizan enormes recursos y aprovechan cualquier debilidad institucional para expandir su influencia. Frente a esa realidad, la cooperación internacional no representa una renuncia a la soberanía. Representa una herramienta para defenderla.

Las relaciones internacionales no se construyen sobre simpatías ni discursos ideológicos. Se construyen sobre intereses comunes. Y hoy Guatemala y Estados Unidos comparten uno fundamental: impedir que las organizaciones criminales sigan fortaleciendo su capacidad económica, política y territorial en la región. Los aliados estratégicos no sustituyen las capacidades nacionales; las complementan.

Por eso, la coordinación en inteligencia, investigación criminal, capacitación especializada y fortalecimiento institucional debe entenderse como una política de Estado y no como una discusión ideológica. Ninguna nación combate sola el terrorismo, la ciberdelincuencia o el narcotráfico internacional. Las amenazas transnacionales exigen respuestas coordinadas.

Por supuesto, toda cooperación debe desarrollarse dentro del marco legal y con pleno respeto a la institucionalidad nacional. La relación entre aliados no debe construirse desde la subordinación, sino desde la corresponsabilidad frente a amenazas comunes.

Lo que sí debería preocuparnos es otra forma de pérdida de soberanía, mucho más silenciosa y peligrosa: la que ocurre cuando grupos criminales infiltran instituciones, compran voluntades, financian estructuras políticas o ejercen control sobre comunidades donde la presencia del Estado es insuficiente.

Allí es donde la soberanía comienza a erosionarse de verdad.

Guatemala necesita instituciones fuertes, fronteras seguras y una estrategia de largo plazo para enfrentar al crimen organizado. Pero también necesita comprender que las amenazas modernas no se combaten en solitario.

La verdadera discusión no es si Guatemala debe trabajar junto a sus aliados. La verdadera discusión es si estamos dispuestos a recuperar cada espacio que el crimen organizado le ha arrebatado al Estado.

Porque la soberanía no se pierde cuando una nación coopera con sus aliados. La soberanía se pierde cuando el crimen organizado ocupa los espacios que el Estado abandona. Y ningún país puede llamarse verdaderamente soberano cuando hay criminales ejerciendo más autoridad que sus propias instituciones.