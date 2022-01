Lamentable suspensión de procesión de Jesús Nazareno

Una de las más emblemáticas procesiones de la ciudad colonial se ha suspendido una vez más, debido al repunte de casos de coronavirus. Esto no debiera pasar si todos los guatemaltecos fuésemos más conscientes con usar la mascarilla. Aunque la Hermandad anunció otras actividades para celebrar el inicio de la Cuaresma, sería bueno que reconsideraran no suspender la procesión de Jesús Nazareno, pues no solo es importante para el pueblo católico, sino para el turismo de Antigua.

La Iglesia podría hacer mascarillas moradas bendecidas, con el emblema de la Cuaresma. Vida Amor de Paz

La procesión de Jesús Nazareno de la Salvación ha sido emblemática, pues es con la que empiezan las actividades de Cuaresma en Antigua Guatemala. Ganó notoriedad debido a que proviene de la aldea Santa Catalina Bobadilla y lo especial es que es llevada en hombros por decenas de cucuruchos durante un recorrido de más de 12 horas.

Los datos históricos apuntan a que esta procesión se identificaba con los romeristas que llegaban a la aldea San Felipe de Jesús y luego se trasladaban a Santa Catalina Bobadilla. Fue creciendo con el tiempo y ahora hasta cuenta con un anda para 80 cargadores. Sin embargo, por el poco tiempo que queda de preparación y en vista del resguardo que debe haber, el Arzobispado ha tomado la decisión de no realizar los cortejos anuales de primer domingo de Cuaresma 6 de marzo de 2022. Si me permite el Arzobispado hacer una sugerencia para evitar que se sigan cancelando las actividades de la Cuaresma y las procesiones, humildemente propongo:

La Iglesia Católica podría mandar a hacer mascarillas y venderlas con el emblema de la Cuaresma de color morado. Estas pueden ser bendecidas y luego vendidas a los feligreses. De esta forma ayudaría a recaudar fondos para la Iglesia, y por supuesto, lo más importante es que con ellas se evitarían más contagios, especialmente cuando se aglomere la gente a presenciar las procesiones.

Las autoridades podrían estar atentas a vigilar que nadie esté amontonado viendo las procesiones sin mascarillas puestas exigiendo el uso de ellas en todo momento. Aunque fuesen las normales que tuviesen en su posesión, lo mejor sería que todos portasen las de la Iglesia, identificando el alto nivel de colaboración de todos los espectadores y apoyo a la Iglesia. Obviamente, quienes cargan también debieran llevar puestas sus mascarillas moradas.

La Hermandad de Jesús Nazareno de la Salvación Protector Jurado de la Antigua Guatemala y la Santísima Virgen de Dolores han actuado con responsabilidad al dar prioridad en proteger la salud de los guatemaltecos y, por ende, acordaron no llevar a cabo la procesión. Sin embargo, quizás no sea demasiado tarde para que repiensen en esta alternativa, para que no sea suspendida dicha procesión u otras.

Si nada de esto fuese posible este año, los cucuruchos han sugerido otra alternativa: que en la salida y entrada de las procesiones solo haya integrantes de las hermandades, cargadores, músicos y autoridades eclesiásticas. Estoy convencida de que los feligreses harán lo necesario para que no sean suspendidas más procesiones, en especial en la Antigua Guatemala, donde cada cortejo procesional o velación siempre se ha realizado de forma solemne, y es lo que podríamos llamar una celebración religiosa emblemática de la Cuaresma, que es seguida por millones de personas alrededor del mundo.

No puedo imaginar que no podamos llegar pronto a la normalidad con la participación responsable de todos, no solo durante estas procesiones, sino en los mercados, las playas, los centros comerciales, para que de una vez por todas podamos reactivar nuestra libre locomoción y actividades sin peligro de contagio.