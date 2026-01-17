Con otra mirada

Las buenas intenciones y el camino al infierno

Según la denuncia de los directores, las obras de arte extraídas no fueron registradas ni descargadas de sus inventarios .

La sabiduría del refrán “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones” indica que los propósitos deben ir acompañados de acciones que impidan consecuencias negativas. Algunos planes y acciones sobre el patrimonio cultural llevan ese camino.



Dentro del realismo mágico en la cotidianidad de los guatemaltecos, la perversidad está entre los adoquines de aquel pavimento; realidad que derriba la honorabilidad que la ciudadanía atribuye a los servidores públicos, entre quienes hay políticos venales. Honorabilidad que vimos desvanecer en los últimos años, y de cómo llegó a su punto más bajo durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei (2016-2024). Muestro algunos ejemplos: los museos de Arqueología y Etnología, Arte Moderno y Del Libro Antiguo; los tres, víctimas del debilitamiento administrativo y despojo oficial para la creación del Museo de Arte de Guatemala —Munag— en La Antigua Guatemala (LaAG).



Al inicio de 2021 una decena de vecinos de LaAG fuimos invitados por el ministro de Cultura y Deportes para integrar la Asociación Patronato del Museo de Arte de Guatemala, invitación que indujo trabajo y reuniones en las que se enfatizó la importancia de nuestra presencia, sin definir constitución, legalidad y menos aún, la responsabilidad que habríamos de asumir ante el ministerio y dentro de la nueva entidad cultural. En mayo fuimos invitados a Casa Presidencial, en donde el presidente Giammattei presentó el proyecto de construcción del museo en el real palacio de LaAG. Invitaciones y dedicación que no tuvieron desenlace.

Falencia señalada oportunamente que el contratista debió reparar, pero no hubo reclamo oficial.



Nos enteramos de su desarrollo e inauguración en Sept2021 por las noticias de prensa que dieron cuenta de la queja de los directores de los museos de Arqueología y Etnología, y Arte Moderno, de la incompetencia de las empresas constructoras contratadas para mantenimiento de uno y cambio de cubierta del otro. Pero más crítico fue el saqueo oficial del que fueron objeto de piezas para crear el Munag. Saqueo, sí, pues según la denuncia de los directores, las obras de arte extraídas no fueron registradas ni descargadas de sus inventarios. Los directores fueron destituidos y ambos museos permanecen cerrados al público.



En 2023, con la perversa intención de ofrecer un importante espacio al Ministerio Público —MP— frente a la plaza mayor de LaAG, el Ministerio de Cultura desmanteló a toda prisa, sin cuidado ni protección, cerca de 2,500 documentos bibliográficos del Museo del Libro Antiguo, incluyendo libros impresos en la primera imprenta que llegó a Santiago de Guatemala en 1660. Valioso acervo cultural que permanece arrumbado en cajas de cartón, sin control de humedad, ventilación y temperatura adecuados en alguna habitación inhóspita del real palacio; sin interés en exhibirlo, protegerlo ni conservarlo. A fines de abril de 2024, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que el inmueble, a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes, no sería entregado al MP y sería dedicado a actividades culturales.



Entre las acciones más aberrantes del gobierno de Giammattei, de cara al Bicentenario de la Independencia de España (Sept1821) destacan la ilegal reconstrucción del real palacio en la ciudad de Guatemala y la inauguración del Munag en LaAG. Proyecto que requirió la apresurada habilitación, mas no reestructuración del real palacio, hecha sin mayores consideraciones de criterio, técnicas y conceptuales.



El techo del segundo piso sobre la Calle del Arco, por ejemplo, carece de las características de la arquitectura tradicional. Falencia señalada oportunamente que el contratista debió reparar, pero no hubo reclamo oficial.