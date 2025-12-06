Si me permite
Las compras son para necesidades, no para gustos
Recordemos siempre que la disciplina es elemento indispensable cuando uno va de compras.
“Las necesidades pueden más que las virtudes y las inclinaciones”. Bottach
En estos días, cuando estamos acercándonos a fin de año, es muy frecuente que estemos más propensos a hacer más compras, y es algo normal. Esto se explica por varias razones. Para algunos, son días en los cuales tienen mayor disponibilidad de dinero y por lo mismo pueden hacer compras que por alguna razón tenían pendiente hacerlas, pero también hay quienes son atraídos por las ofertas que se anuncian y los precios mucho más atractivos.
La realidad expuesta nos confronta con una realidad innegable, y es que cada uno de nosotros deberá saber priorizar qué habrá de comprar para poder, de ese modo, evitar otros problemas que pueden surgir, sean estos financieros o discusiones con las personas con quienes se convive, y nadie, en verdad, necesita atravesar momentos desagradables como estos.
Hay varias manera de podemos ayudarnos y hacer las cosas con más sabiduría. Una de estas es hacer una lista escrita previamente y repasar varias veces lo que hemos anotado. Esto nos permitirá una evaluación sabia y cuidadosa, para evitar tener que hacer ajustes en las finanzas, los cuales no siempre se pueden hacer, y aun cuando se hacen, estas suelen dejar un mal sabor.
Es frecuente que cuando somos cuidadosos en nuestras compras habrá quiénes hagan comentarios negativos que nos pueden molestar, pero en los casos opuestos, también cuando salimos para hacer nuestras compras y las hacemos de modo generoso, también tendremos que oír comentarios por el modo en que gastamos nuestro dinero.
Si sabemos tomar tiempo para planificar nuestras compras, seguramente nos sentiremos mucho mejor.
De un modo u otro, no faltarán los que se ocuparán de nosotros y expresarán su criterio. Que lo tengan, nadie se los puede prohibir, pero que no lo sepan guardar y lo compartan es otra realidad con la cual debemos saber vivir.
Como esta vida es un constante aprender y reaprender, el cual nunca tendrá un final, es de máxima importancia tener la determinación de no repetir nuestros errores. Claro, los tendremos que reconocer, y cuando se nos hacen señalamientos, admitirlos, pero evitar al máximo caer en las dolorosas repeticiones.
Una cuestión que debemos tener clara es que cada uno de nosotros somos diferentes, y en muchos de los casos nos podrán comparar con otras personas, lo cual no habremos de negar y tampoco hacer aclaraciones. Por esa razón, cuando hacemos nuestras compras no se deben hacer por el hecho de que otra persona compró ese producto. Nosotros hacemos la compra probablemente porque se nos recomendó, pero previo a concretar la compra, hicimos la debida tarea de evaluar la necesidad, considerar si es el tiempo correcto para hacerlo y luego de pasar por este proceso, tomamos la decisión final.
Es evidente cuando las personas no tienen la costumbre de planificar las cosas con tiempo y por ello se ven en la necesidad de comprar las cosas a última hora. Esto no solo les causa carreras innecesarias, sino que en muchos de los casos, los precios que pagan no son los mejores y la calidad de lo que llevan no necesariamente es la mejor. Por lo mismo, es sabia la debida planificación en las cosas que habremos de adquirir. De esta forma estaríamos dando el ejemplo a la generación que nos sigue, esperando que habrá de asimilarlo.