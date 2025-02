Si me permite

Las dificultades deben crear nuevos desafíos

Si evadimos las dificultades que se presentan terminamos perdiendo nuevas alternativas.

“En medio de las dificultades yace la oportunidad”. Albert Einstein



Las dificultades son parte de nuestra vida diaria y es una realidad para cada uno de nosotros, de una manera u otra. Aunque no lo recordemos, de algún modo, desde que iniciamos nuestra vida en esta tierra, tenemos dificultades, las cuales debimos estar dispuestos a superar y también aprender de ellas, para que el proceso en que nos desempeñamos no tenga etapas que simplemente llegan a ser repeticiones que, lejos de gratificar, nos terminan deprimiendo. Eso en ninguna manera es sano.



En algunos casos probablemente hemos enfrentado dificultades, las cuales pudimos definir como callejones sin salida, pero si tuvimos la suficiente determinación de avanzar y no quedarnos atrás, pudimos encontrar alternativas que al principio tal vez no habíamos considerado, pero tan pronto como las tomamos en consideración, encontramos algún camino que nos permitió avanzar y llegamos a lograr cosas que hoy son parte de nuestra vida. Se puede decir que son más que gratificantes, aunque no fue fácil llegar allí.



Nuestra individualidad ha sido determinante para que podamos desarrollar capacidades muy propias, las cuales no solo nos identifican, sino que nos hacen útiles en el círculo de las relaciones que tenemos. Por haber superado alguna dificultad y estar gozando de los logros que tenemos, hay quienes nos recomiendan para alguna situación como personas de experiencia y les podemos ayudar porque sencillamente lo hemos vivido con anterioridad y comprendemos y podemos orientar a otros.

Cada uno de nosotros definirá por lo que ha vivido las dificultades de un modo muy diferente.



En los momentos en que hay algo que hacer y los que deberían tomar la iniciativa no se sienten capacitados, con toda naturalidad lo primero que hacen es buscar a quién les puede ayudar y quién de todos los que ellos conocen tiene la capacidad y seguramente la disposición de darles una mano. Son normalmente personas que en medio de sus dificultades salieron adelante, aun cuando muchos pensaron que no sería posible, pero la realidad fue exactamente lo opuesto.



Claro está que hay cosas que no se pueden lograr y estas pueden violar alguna norma de las relaciones interpersonales que tenemos o probablemente no están autorizados. Eso nos habrá de limitar para no violar ni normas ni los principios a los cuales estamos sometidos. Esto nos indica que algunas cosas, por más que nos interesen, no son legítimas y no es que no podamos hacerlas.



Claro está que la mentalidad de darse por vencido no es difícil tenerla, ni la de rendirse cuando hemos hecho más de un intento para alcanzar algo. Pero si hemos sido instruidos en la capacidad de persistir y tener la debida paciencia para alcanzar lo que nos hemos propuesto, el éxito y la gratificación será la mejor paga de la dificultad superada.



Muchas de las personas que conocemos que han logrado alcanzar sus sueños y hoy tienen una vida de cierta comodidad, aunque han pasado momentos de dificultades de las cuales probablemente nunca hacen comentario, pero no por ello no las han tenido que superar, pero que valió la pena no hay duda alguna. Eso nos debe motivar a no poner nuestra mirada en las dificultades que tenemos en este momento, sino a buscar alternativas para que nos permitan avanzar y alcanzar lo que nos hemos propuesto.