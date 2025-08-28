Desde Ginebra

Las exportaciones de alimentos y la seguridad alimentaria

En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad alimentaria se ha convertido en un pilar crucial para la estabilidad económica y social. La Organización Mundial del Comercio (OMC) debe exhortar a sus miembros a evitar imponer restricciones a la exportación de fertilizantes para mejorar la seguridad alimentaria.

El comercio como elemento de conexión entre la oferta y la demanda.

Un informe de la OMC sobre la vigilancia del comercio destaca los progresos realizados por los países miembros, que han eliminado gradualmente casi la mitad de las restricciones a la exportación de alimentos y fertilizantes. Naturalmente, esta tendencia debe acelerarse si se quiere evitar una crisis alimentaria mundial exacerbada por factores como la volatilidad de los precios.

El fuerte aumento de los precios de los alimentos en los últimos años ha suscitado temores sobre la seguridad alimentaria, reavivando el espectro del hambre en la mente de millones de personas. Esta incertidumbre se deriva del aumento de la población, los cambios en los hábitos alimenticios, el aumento del uso de biocombustibles y el cambio climático.

Sin embargo, el comercio, como elemento de conexión entre la oferta y la demanda, también ha desempeñado un papel importante. Cuando los gobiernos, a menudo por razones comprensibles, aplican restricciones a la exportación, reducen los suministros de alimentos disponibles en los mercados mundiales, lo que provoca un aumento de los precios.

Más allá de los números, estas restricciones tienen profundos impactos humanos. En los países en desarrollo, donde los gastos en alimentos representan una parte significativa de los ingresos de los hogares, la volatilidad de los precios puede desencadenar hambrunas y disturbios sociales. Como guardián del comercio multilateral, la OMC desempeña un papel crucial en la mitigación de estos riesgos mediante la promoción de normas justas y transparentes.

De cara al futuro, la Directora General ha pedido a los Miembros que promuevan la reforma de la OMC en preparación de la 14ª Conferencia Ministerial (CM14) prevista para marzo de 2026 en el Camerún. Esta reunión será fundamental para abordar cuestiones como la seguridad alimentaria, los subsidios agrícolas y la resiliencia de las cadenas de suministro. En un mundo pospandémico marcado por conflictos geopolíticos y cambio climático, eliminar las barreras comerciales no es simplemente una preocupación económica, sino un imperativo moral para salvaguardar el bienestar mundial.

Al reducir las restricciones, los países no solo estabilizan los precios, sino que también refuerzan la confianza en el sistema multilateral. Sin embargo, el camino por delante es desafiante y la OMC debe liderar la tarea de garantizar que el comercio sirva como instrumento para la prosperidad compartida y no como arma en tiempos de crisis. Los esfuerzos hacia acuerdos multilaterales sobre comercio y seguridad alimentaria deben reflejar la necesidad urgente de resiliencia en las cadenas de suministro mundiales, asegurando que los países puedan responder eficazmente a las crisis.

Además, es imperativo entablar un diálogo con las partes interesadas, incluidos los agricultores, las ONG y el sector privado, para comprender los desafíos locales que enfrenta el mantenimiento de la seguridad alimentaria. Al incorporar diversas perspectivas, la OMC puede desarrollar estrategias integrales que apoyen a los pequeños agricultores y las poblaciones vulnerables, al tiempo que promueven prácticas agrícolas sostenibles.

El camino hacia la seguridad alimentaria mundial es complejo y requiere esfuerzos internacionales coordinados. A medida que el cambio climático, las tensiones geopolíticas y las disparidades económicas continúan desafiando los sistemas alimentarios, la urgencia de la colaboración nunca ha sido mayor. El fortalecimiento del sistema multilateral de comercio es esencial para crear un entorno en el que la seguridad alimentaria no sea una aspiración sino una realidad para todos.