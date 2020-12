Las vicisitudes en nuestro Cancún

Pavoroso vivir rodeado por la perfidia, la falta de lealtad y el embate de cicateros espectadores. Se refiere a cómo vivir en Cancún. No el centro turístico de la península de Yucatán, famoso por sus grandes hoteles y la tranquilidad del Mar Caribe. Un paraíso donde existe la llamada isla mujeres, dedicada a Ixchel, plena de esculturillas femeninas en la época maya, ejemplo de eclosión del deseo. Kan significa serpiente y kun es casa. Entonces, Kaankun es nido de serpientes, en maya yucateco.

En general, se acepta la existencia de culebras en las dependencias. Pero eso es otra cosa. Un conjunto de serviles acostumbrados a la adulación se encuentra con frecuencia entre personajes con poca calificación o baja inteligencia. Pero cuando se refiere la existencia de víboras, se busca poner en evidencia un mal fondo. El gusto por la punición desarrolla la intriga. El castigo se ha aceptado desde 1764, cuando Cesare Beccaria lo justificó como prevención, pues genera temor por su certeza. Es la manera civilizada de justificar a la persecución criminal. La oficina encargada es el Ministerio Público, y la jefa es la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta.

Lo condenable de la intriga no es su bajeza, sino cuando queda expuesta, su tosca organización. Antonio Mosquera Aguilar

La pifia consiste en haber contratado una abogada entre más de siete mil agremiados, con vínculos sentimentales con un perseguido por narcotráfico e historia por uso de mensajes electrónicos, contra quien debía investigar: el fiscal especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. ¿Cómo ocurrió ese dislate?

La oficina de recursos humanos tiene un listado de posibles abogados a nombrar. Inexplicable filtro frente al derecho de todo profesional de optar a un cargo público. No se sabe cuándo y por qué empezó ese cribado de profesionales. En otros países son llamados los enchufados. Un grupo de siempre, los mismos, acaparando los puestos públicos, sin importar la orientación técnica de los funcionarios responsables a cargo.

Necesitados de un fiscal de asuntos internos, la asesoría de análisis y verificación, encontró a una abogada adecuada en ese registro. Después de sendos estudios de probidad, confiabilidad, socioeconómico, entorno social y familiar, recomendó la contratación de Karin Cristina Orellana Pinto. La asesoría goza de apoyo financiero de los EUA. La jefa del MP estaba a punto de quedar expuesta. Pero faltaba la investigación de asuntos internos.

Marlon Pacheco Rodríguez, fiscal de Asuntos Internos, investiga en vivo, y no con cuestionarios, donde la abogada, ahora desprestigiada, calificaba siempre arriba de 80 puntos. De esa cuenta, recomendó la contratación de la designada. Aceptaba el ingreso a una oficina de seguridad, donde se obtiene información sensible, muy amplia. O no hizo su trabajo o buscó provocar un escándalo. Después del fallo de toda su base burocrática, la fiscal general fue llevada a realizar un nombramiento inconsistente.

Pero faltaba el escándalo. Gerson Alegría Meza, el fiscal de Narcoactividad con información de la DEA, ordena detener a Luis Erasmo Martínez Díaz, solicitado de extradición por tráfico de drogas. El arresto ocurre precisamente en compañía de la abogada Orellana Pinto, en un centro comercial, con pelotón policial y foto panorámica. Antes de la detención, jamás se notificó a la fiscal general sobre la situación.

En Costa Rica existe la metáfora de serruchar el piso. Solo así se explica la conferencia de prensa, donde no se ahonda en las fallas administrativas, sino sobre la fecha cuando renunciará la fiscal general. Nuestro Cancún es el paraíso de las serpientes, no se acerque si no quiere ser mordido.