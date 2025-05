Pluma invitada

León y el teorema divino

¿Qué sucede cuando un matemático se convierte en Papa?

La elección del nuevo papa, León XIV, ha sorprendido al mundo por múltiples razones: es el primer pontífice nacido en EE. UU., el primer agustino en ocupar la Sede de Pedro en más de cuatro siglos… y, quizás lo más curioso, es matemático de formación. ¿Qué hace un hombre de ecuaciones al frente de la Iglesia? ¿Acaso no son la fe y las matemáticas mundos opuestos? ¿Cómo se conjugan el cálculo riguroso y la contemplación del misterio?



La respuesta es tan antigua como reveladora: la fe y la razón no solo no son enemigas, sino que, más bien, se necesitan.



Robert Francis Prevost, ahora León XIV, estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova antes de ingresar a la Orden de San Agustín. En su juventud, se sintió fascinado por la belleza interna de las estructuras matemáticas, por esa armonía silenciosa que gobierna el universo. No es extraño que más tarde sintiera el mismo asombro al contemplar el orden profundo de la fe, que también busca sentido, coherencia y verdad.



No está solo. La historia está llena de creyentes apasionados por las matemáticas. Basta recordar a Blaise Pascal, brillante matemático y físico del siglo XVII, que tras una experiencia mística se convirtió en uno de los pensadores cristianos más influyentes. O al sacerdote belga Georges Lemaître, astrónomo y matemático, quien formuló la teoría del Big Bang, y lejos de ver conflicto entre ciencia y religión, afirmaba que, efectivamente, en “el principio fue el fiat lux” (hágase la luz).



O el mismísimo Isaac Newton, un gigante de la ciencia y hombre de fe, que dedicó incluso más tiempo al estudio de la Biblia, convencido de que el universo reflejaba el orden de un Creador inteligente.

León XIV desafía la idea de que fe y razón son opuestas.



Más recientemente, el matemático y teólogo John Polkinghorne, miembro de la Royal Society y sacerdote anglicano, dedicó su vida a tender puentes entre física cuántica y espiritualidad. Su ejemplo, como el de León XIV hoy, nos recuerda que una mente analítica no está reñida con un corazón creyente.



León XIV, con su formación intelectual rigurosa, ha mostrado que la fe no contradice la razón, sino que la trasciende: no es ilógica, sino que apunta más allá de la lógica humana. Así como una ecuación puede describir el movimiento de las galaxias, pero no explicar por qué el universo existe, la fe no niega lo observable, sino que apunta a su sentido último. La religión no es enemiga del conocimiento; es su compañera cuando las preguntas ya no son de “cómo”, sino de “para qué”.



En este contexto que a menudo obliga a elegir entre razón o fe, ciencia o espiritualidad, la figura de León XIV es un signo de reconciliación. Él encarna un nuevo tipo de liderazgo: riguroso y contemplativo, exacto y compasivo, abierto al misterio sin renunciar a la inteligencia. Su pasado como matemático lo prepara para un presente en el que la Iglesia debe dialogar con la inteligencia artificial, la bioética y los desafíos filosóficos de nuestra época.



Quizás, al final, la mayor lección del nuevo Papa matemático sea esta: que tanto la ecuación como la fe nacen del asombro; que buscar a Dios y buscar la verdad son, en el fondo, la misma aventura. Y que, como enseñaba San Agustín, el patrono de su orden: primero se cree para entender y luego se entiende para creer.



Así, León XIV nos invita a sumar, no a restar. A integrar, no a dividir. Porque el lenguaje del amor, como el de las matemáticas, también habla de proporción, de equilibrio y de infinitos.