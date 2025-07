Aleph

Levantar cada palabra

Durante casi dos semanas se levantarán palabras desde todos los géneros de la literatura y el pensamiento.

Levantamos palabras porque imaginamos mundos que queremos hacer existir. Y cuando otros ojos encuentran esas palabras se cruzan los mundos, se traza el rastro de una historia y “se escriben las obras maestras”, como dijo Paul Valéry. Los oficiantes de la palabra nada son sin sus interpretantes. No hay habladores sin escuchadores, libros sin lectores, amantes sin “amorosidades” (palabra robada al maestro poeta Francisco Morales Santos).

Llegó la Filgua 2025. Esta vez con España como país invitado de honor. Leer para levantar el vuelo es el concepto que unifica las más de 60 actividades que conforman el programa oficial: presentaciones de libros, diálogos, talleres, conciertos, teatro y exposiciones en las que participarán 20 autores y creadores españoles”, dice el comunicado de la Embajada y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). “Una agenda que representa la pluralidad de lenguas, voces y sensibilidades de la literatura actual española pensada especialmente para el público joven guatemalteco. Entre el 1 y el 13 de julio en el Fórum Majadas 11 con actividades especiales para públicos infantil y familiar, actividades profesionales para el sector editorial y formativas para escritores e ilustradores”.

Honrar es una de mis palabras preferidas. Honrar en vida es, además, un gesto de nobleza que nos remite al lugar de nuestra humanidad y nuestra trascendencia como especie. En esta oportunidad, la Filgua se dedica a la doctora en Ciencias Políticas y Sociología Marta Elena Casaús Arzú. Esta intelectual guatemalteca, autora de libros fundamentales como Guatemala: linaje y racismo, Racismo, genocidio y memoria, Oligarquización y reversión autoritaria o profundización democrática, Otra mirada: liberalismo, positivismo y la visión sobre el indio americano, La Sociedad Gabriela Mistral (que presentaremos el martes 8), entre otros, trae a la Filgua importantes temas como el de la memoria, el debate entre los intelectuales mayas, mestizos-ladinos y otros grupos diversos, y sus aportes críticos a períodos de nuestra historia, como el de la generación de 1920.

En una reciente entrevista ofrecida a Prensa Comunitaria, ella dice que “el tema de las redes familiares, así como el de las estructuras de larga duración, el tema del racismo como un factor histórico estructural lamentablemente no han cambiado lo que deberían haber cambiado y lo que un país o una nación moderna y progresista debería tener. Prueba de ello es la resistencia tan brutal a un hecho democrático y de soberanía nacional como fue la elección de Bernardo Arévalo”. Aunque, agrega: “el bloque de poder, las redes familiares tradicionales, a mi juicio, han sufrido un proceso de desgaste y de deterioro muy fuerte. Aunque hay grupúsculos de los que todos sabemos que han estado con el Pacto de Corruptos y con la oposición, creo que la gran mayoría de estas redes han entendido que o cambiaban o morían”.

Importantes espacios se abren en la Filgua para la reflexión y el debate. Durante casi dos semanas se levantarán palabras desde todos los géneros de la literatura y el pensamiento. En la Guatemala que poco se atreve al intercambio pacífico de ideas, esto no solo se celebra, se baila. No niego que me habría encantado conversar con una autora como Irene Vallejo, cuyo libro El infinito en un junco: la invención de los libros en el mundo antiguo habita mi mesa de noche desde hace ya algunos años. Sé que volveré a gozarme cada presentación a la cual fui invitada, que caminaré por esos pasillos de presente y futuro con calma, pasión y paciencia para entrar en la palabra que se levantará. Veré a las niñas y los niños levantar, como dijo Roberto Juarroz, cada palabra que encontrarán, para examinar debajo. Y levantaremos a cada ser humano que haya oficiado este ritual de trascender.