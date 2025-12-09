Nota bene

Liberar a Venezuela del yugo comunista

Las cinco verdades tras la política exterior estadounidense.

La política exterior del presidente Donald Trump hacia Venezuela se basa en cinco verdades. Primero, es cierto que Venezuela es un bastión del comunismo en América Latina. La caída del dictador Nicolás Maduro haría tambalear al régimen castrista en Cuba, puesto que la economía cubana depende fuertemente del petróleo subsidiado que le exporta Venezuela. Y perderían fuerza los movimientos revolucionarios en otros países latinoamericanos. Si Maduro abandonara el poder, Irán, China y Rusia perderían mucho —pues han invertido extensamente en Venezuela y Cuba—, pero difícilmente se enfrentarían a Estados Unidos militarmente.

No hay una salida fácil a la crisis.

Segundo, Venezuela es un eslabón importante en el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos. Venezuela cosechó un ingreso bruto por el narcotráfico de aproximadamente US$8 mil 236 millones en 2024, estima el reporte “Narcotráfico en Venezuela 2024: Un negocio que lucra al poder y se expande”. Desde agosto del año pasado, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de US$50 millones por Maduro, señalado de ser uno de los líderes del Cártel de los Soles, y de traficar cocaína, otras drogas y armas a Estados Unidos.

Tercero, las drogas ilegales han dado muerte a cientos de miles de estadounidenses. Tan solo en 2023, según el Instituto Nacional de Salud de ese país, fallecieron 105,007 personas por sobredosis, 29,449 de ellas por consumo de cocaína. Se consumen más drogas ilegales en Estados Unidos que en cualquier otro país, y una parte de ellas proviene del sur de América.

Cuarto, la evidencia apunta a que Edmundo González ganó la elección general de 2024; Maduro es un usurpador. Además de ganar el Premio Nobel de la Paz en 2025, María Corina Machado ha librado una inteligente lucha de oposición. Con todo y su liderazgo y el generalizado descontento entre los venezolanos que aún viven en el país, y entre los 8 millones que viven desperdigados por el mundo, el pueblo no ha logrado librarse del yugo comunista.

Quinto, las reservas de petróleo más grandes del mundo están en Venezuela. La ineficiencia del gobierno socialista redujo por más de la mitad la producción y exportación del petróleo en comparación con lo que generaba antes de 1999.

Trump pone de manifiesto un elevado compromiso con la liberación del pueblo venezolano, al aumentar la flotilla de buques militares estadounidenses en las costas de América del Sur. Pero es prematuro cantar victoria. Trump se cuidará de reproducir los errores que cometieron sus antecesores en Vietnam o en Afganistán y probablemente evitará una invasión frontal.

Por otra parte, tomará largos años generar beneficios tangibles del restablecimiento de los mercados libres y la reconstrucción de un Estado de derecho, tras 26 años de destrucción izquierdista. Tomará tiempo repatriar a ciudadanos productivos y los capitales fugados, y reparar el tóxico legado de resentimiento y lucha de clases. La compleja reparación social y económica de Venezuela no brindará al partido republicano de EE. UU. puntos electoreros en el corto plazo.

Finalmente, mejorar el control sobre el influjo de sustancias ilegales a Estados Unidos podría tener un leve efecto sobre la crisis de drogas en dicho país, pero la raíz del problema es netamente interna. Poco cambiará hasta que se reduzca la demanda de consumo, reconociendo que la crisis es cuestión de salud pública y tomando en consideración los incentivos económicos perversos que genera la prohibición. La guerra contra las drogas ha fracasado, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos ha invertido más de US$39 mil millones anuales en años recientes.