Con otra mirada

Libro al Viento 2026

Felicitaciones a los integrantes de la Gremial de Editores de Guatemala.

Jugando con la primera frase de la tercera estrofa de nuestro Himno Nacional, “Libre al viento tu hermosa bandera…”, los empresarios soñadores, aglutinados en la Gremial de Editores de Guatemala —GEG— que en el año 2000 crearon Filgua —la Feria Internacional del Libro en Guatemala— decidieron instituir, junto al Ministerio de Cultura y Deportes, una nueva versión de esa fiesta de la lectura para el resto del país, con el sugerente título Libro al Viento.

Apoyan la iniciativa, y apuestan a la cultura como motor de desarrollo para fortalecer la identidad.

La primera edición de tan loable iniciativa tuvo lugar en 2023, con dos ferias: Suroccidente, con cobertura para Suchitepéquez, Retalhuleu y municipios del sur de Quetzaltenango y San Marcos. Libro al Viento Oriente, cubrió Chiquimula, Zacapa, Jalapa y Jutiapa. La tercera feria tuvo lugar en el convento de Santo Domingo de Guzmán, Cobán, dedicada a la región de Alta y Baja Verapaz. Como es usual en esos encuentros, en aquella oportunidad se enalteció a uno de los grandes referentes del arte y compromiso cultural del departamento, el maestro de las artes plásticas, Domingo Morán Pop.

La IV Feria Libro al Viento Suroccidente se realizará del 27 al 30 de mayo en Casa Fátima, Retalhuleu y estará dedicada a la profesora Leonor Alicia Friely Taracena, reconocida docente y referente cultural de aquella rica y pujante ciudad. Exaltación con la que Libro al Viento desea fortalecer la identidad cultural local y abrir espacios para compartir conocimiento a través de la lectura. Entendiendo la feria como una estrategia cultural para la promoción de la lectura y el desarrollo de la industria editorial, más allá del área metropolitana, en territorios con menor acceso a la oferta editorial, facilitando el encuentro directo entre libros, autores y nuevos públicos lectores. En otras palabras, contribuir a la descentralización de la cultura en su calidad de motor del desarrollo nacional. Entre sus objetivos está promover la lectura en todo el país, fortalecer la formación cultural y ciudadana, desarrollar el mercado editorial local y difundir la obra de autores guatemaltecos.

La Feria de Suroccidente se desarrollará en Casa Fátima, ubicada en la 4a. calle A, 4-58, zona 1 de Retalhuleu. El acceso es gratuito. Tendrá una agenda variada de 9 a 19 horas, con la participación de editores, librerías, autores nacionales y una amplia programación de proyectos culturales que incluye presentación de libros, talleres, conferencias para toda la familia; cuentacuentos y actividades infantiles.

Se espera que Casa Fátima se convierta, durante la celebración de la feria, en el polo de atracción cultural de la región, incluyendo barrios, aldeas y municipios circunvecinos que se sientan estimulados por esta fiesta de la lectura y de la cultura. Rico incentivo por descubrir nuevos mundos a través de los libros y, sobre todo, porque ese encuentro multifacético y pluricultural fortalezca el sentido de propiedad del patrimonio cultural, empezando por el material constituido por lo urbano y arquitectónico de aquella importante ciudad; así como por el patrimonio cultural inmaterial, formado por su música, danza, sabrosa gastronomía y tantas tradiciones más.

Felicitaciones a los integrantes de la Gremial de Editores de Guatemala, quienes aun ante la indiferencia del tercer mundo sobre los asuntos de la cultura, siguen estimulando la lectura. Lo mismo que a las instituciones estatales, asociación de colegios, empresarios, Banrural, hoteles, Cruz Roja, Cooperación Española y Club Fotográfico, que apoyan la iniciativa y apuestan a la cultura como motor de desarrollo para fortalecer la identidad cultural de aquella rica región.