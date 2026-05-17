Godot ha llegado

Libro al Viento Suroccidente 2026

La feria Libro al Viento Suroccidente se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo, en el municipio de Retalhuleu.

Las palabras escritas, como las obras de teatro, los poemas y las novelas, son muy importantes para la cultura en general, así como para la educación moderna. La literatura no es solo una forma de pasar el tiempo; nos enseña sobre otras culturas y sobre nosotros mismos, nos hace más empáticos y mejora nuestra capacidad de análisis. La literatura tiene un gran efecto en la forma en que los estudiantes aprenden y crecen como personas. Leer diferentes historias y puntos de vista ayuda a los lectores de todas las edades a comprender mejor a otras personas, lo cual es beneficioso para estudiantes de todas las edades. Cada vez que leemos un libro aprendemos algo y nos formamos mejor como personas. Aparte de mejorar sus habilidades lingüísticas y ampliar su vocabulario, la literatura ayuda a los niños a reflexionar sobre sus creencias, ideales y experiencias, lo que a su vez les ayuda a crecer como personas. Tener el corazón y la mente abiertos al leer puede cambiar la manera en que una persona ve la vida y cómo se percibe a sí misma.

La feria Libro al Viento Suroccidente se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo.

En el 2023, la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (Ageg) en alianza con el Ministerio de Cultura y Deportes impulsaron Libro al Viento, una feria de libro itinerante que, de acuerdo a la Ageg, funcionó “como una estrategia de descentralización cultural en la promoción de la lectura y el desarrollo de la industria editorial más allá del área metropolitana de la ciudad capital, especialmente a territorios con menor acceso a la oferta editorial. Su enfoque es territorial y comunitario, priorizando el encuentro directo entre libros, autores y nuevos públicos lectores”.

Es importante tomar en cuenta que la literatura es crucial para interconectar comunidades, en especial aquellas que se encuentran en regiones más remotas. La misma funciona como un espejo para validar la identidad y cultura locales que reflejan la geografía y las realidades de estas comunidades que permiten luchar contra estereotipos negativos que se puedan tener de dichas comunidades. A la vez funciona como una ventana al mundo exterior para dichas comunidades ya que los libros transportan a las personas más allá de su entorno inmediato, brindándoles acceso a diversas perspectivas, contextos históricos y culturas de todo el mundo sin necesidad de viajar. Un aspecto relevante del proyecto Libro al Viento es que además de promover y patrocinar las visitas de escolares al recinto ferial, también se incluye visitas de autores y cuentacuentos a establecimientos educativos.

La cuarta edición de la feria Libro al Viento Suroccidente se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo en el municipio de Retalhuleu. El programa de la misma durante estos cuatro días de acuerdo a sus organizadores “incluye más de 50 actividades gratuitas que incluyen presentaciones de libros, conversatorios, talleres, cuentacuentos y espacios especialmente diseñados para la niñez y la juventud”. Este año la feria estará dedicada a la escritora y maestra Leonor Alicia Friely Taracena, una destacada docente y referente del ámbito educativo cultural local, a quien se le reconoce su valioso aporte a la comunidad suroccidental.

Es así como los animo a que atiendan con su familia y amigos a la feria Libro al Viento Suroccidente no solo a todas las comunidades cercanas a Retalhuleu, sino a quienes estén de paso; pero si la distancia los complica, tomen nota que otras ferias Libro al Viento se celebrarán también en Chiquimula, Alta Verapaz, y este 2026 espera expandirse a Huehuetenango, creando así su edición Occidente. ¡Feliz domingo!