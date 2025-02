Escenario de Vida

Llegó la hora de limpiar Guatemala

¡Las municipalidades son las que debieran dar ejemplo al resto de los ciudadanos!

Es del conocimiento público y una verdadera vergüenza que muchas municipalidades del país tengan sus vertederos a orillas de los ríos, utilizándolos como desagües y no les importe. Esto debe cambiar, siendo los alcaldes los primeros que deben mostrar su nivel de educación y compromiso con el medioambiente.



Una investigación de Agricultura y Recursos Naturales, de la Universidad Rafael Landívar, arrojó datos impresionantes sobre la calidad de agua en las tres vertientes del país, pues existen más de dos mil 73 vertederos a cielo abierto, según reporte de las delegaciones departamentales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 2023. No es de extrañar que el 90% de los ríos no lograron calificar su calidad de agua como buena y aceptable. Entonces, ya no es hora de poner excusas y justificaciones que atrasen más el cuidado de nuestras fuentes de agua.



¿Cómo enmendar la situación, si en los dos grandes vertederos del área metropolitana —zona 3 y el que administra la Autoridad para el Manejo Sostenible de la Cuenca de Amatitlán (Amsa)— se reciben diariamente tres mil 700 toneladas de basura provenientes de aproximadamente 30 municipalidades, pero que no pagan a la Municipalidad de Guatemala ni a Amsa por el servicio de disposición? ¡Empecemos por el compromiso que debe regir en las municipalidades, que son los que debieran dar ejemplo al resto de los ciudadanos!



Con el objeto de brindarles datos fuertes y concisos, sepa mi querido lector que se estima que no se maneja apropiadamente el 90% de los 3.7 millones de toneladas de residuos y desechos sólidos que se generan cada año. Tan solo el 42% se recolecta y transporta a sitios no aptos al aire libre, el 43% se quema, el 7% se destina a aboneras o se recicla, el 3% se entierra y el restante 5% se dispone de manera intencional en ríos y lagos.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales junto a Ocean Cleanup lograron retener cerca de 900 toneladas de desechos sólidos del Motagua en el 2024.



Todos debemos ser parte de la respuesta y no del problema. Si fuésemos responsables, no habría necesidad de colocar bardas como la instalada por el MARN y Ocean Cleanup sobre el río Motagua, las que lograron retener cerca de 900 toneladas de desechos sólidos. ¿Pero qué necesidad hay de que tengamos que hacer este tipo de esfuerzos diarios? Si fuéramos conscientes de no contaminar más, no tendrían que seguir viniendo toneladas de basura diarias a nuestros cuerpos de agua. Ya es hora de que paremos este caos.



Melissa Calvo, la directora ejecutiva de la Gremial de Reciclaje, Productos y Servicios Ambientales (Grepsa) nos cuenta que ya consolidaron más de 38 empresas, 50% lideradas por mujeres empresarias profesionales. Su mayor logro ha sido la parte activa de la Alianza por el Motagua, apoyando con gestión ambiental, tratamiento de residuos, reciclaje, valorización energética, tratamiento de desechos peligrosos bioinfecciosos y farmacéuticos, químicos, agroquímicos y otros. Su aporte en la economía circular está marcando la diferencia con transformación de residuos como el metal, la recuperación de más del 90% de vidrio, exportación de baterías, procesamiento de desechos hospitalarios y mucho más.



Una de las grandes campeonas del reciclaje es Jeanne de Méndez, quien nos advierte de que ya no hay más tiempo que perder, pues el Motagua nos pide auxilio para que dejemos de contaminar. Con ella coincido en que no podemos seguir esperando, y que aunque nos tome un tiempo llegar al punto ideal, el Reglamento de Gestión de Residuos y Desechos Sólidos Comunes (acuerdo gubernativo 164-2021) es el primer paso, pues protege nuestros ríos y lagos, y ya ha entrado en vigencia.



Por ende, a gritos les pido a los alcaldes que me escriban para contarme sus buenas prácticas, que estaré deseosa de publicar. Ya es tiempo de que todas las municipalidades hagan su parte.