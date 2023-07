Lo que frustra no debe paralizar, sino enseñar

“Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal”. Napoleón Hill

Todos en algún momento estamos frustrados y pensamos que estamos al final del camino, y eso muchas veces nos lleva a ver todas las alternativas como callejones sin salida. Cuando eso sucede deberíamos tratar de que nuestro modo de percibir las cosas sea diferente y así cambiar nuestra forma de pensar, y en lugar de frustrarnos creer que hay todavía alternativas que no hemos considerado, y si podemos tomar esa idea, sin lugar a duda encontraremos otras alternativas que no habíamos considerado y el concepto de callejón sin salida nos servirá como anécdota y no como vivencia.

La frustración debe ser la que nos lleve a buscar alternativas que amplíen nuestro panorama. Samuel Berberián

En la vida las frustraciones nos deben llevar al análisis de nuestro proceder, por si en el camino hemos tomado una decisión que no era la más apropiada y por eso no estamos alcanzando el objetivo trazado. Si es así, lo mejor es hacer las correcciones necesarias y el camino se despejará para nosotros.

Claro está que si además de ello aprendimos una lección que en el futuro nos ayudará a verlo como una experiencia enriquecedora, la vivencia de lo que nos frustró se ha transformado en una escuela que hemos tenido para no solo ser más entendidos, sino también podremos ahora ayudar a otros con algún consejo para que tomen otra de las alternativas existentes porque nosotros ya caminamos esa senda y por ello estamos dando el consejo.

A muchas de las personas que hoy día son muy exitosas y que nosotros conocemos, sin lugar a duda, si les preguntáramos cómo han llegado allí, no sería extraño que en la explicación nos ilustren con una experiencia que vivieron, la cual era tan frustrante que antes de dar todo por perdido buscaron alternativas y emprendieron el negocio que hoy tienen, por causa de la situación desagradable que vivieron. Posiblemente le agreguen el detalle de que cuando se inició el negocio no tenían la menor idea de cómo resultaría, pero pusieron todo de su parte con la actitud positiva y emprendedora y a la vista están los resultados.

Si por alguna razón estamos empecinados en seguir en el lugar que estamos con la misma panorámica, seguramente tendremos los mismos resultados y la frustración será la cosecha más natural de nuestro esfuerzo. Por esta razón deberíamos tener la capacidad de entender que la flexibilidad es un aliado para poder progresar creativamente y poder incursionar en terrenos en los cuales nunca antes hemos caminado.

Seremos considerados sabios si nos proponemos ser persistentes en nuestros principios y en las normas que rigen nuestra vida, pero además sabemos ser flexibles y, sobre todo, saber cómo adaptarnos cuando las cosas no resultan como lo esperábamos. Muchos son los que cuando las cosas no resultan se frustran, al extremo de que se paralizan por completo, y cuando el resto del mundo que los rodea avanza, progresa y logra sus sueños, ellos están lamentando y disgustados por lo que no se pudo lograr.

Nosotros, que podemos pensar y razonar, debemos entender que hay muchas cosas que no hemos probado pero que este momento posiblemente sea el adecuado para probar, y con esfuerzo lograr un sueño que nunca antes habíamos considerado. Por lo mismo, cada uno de nosotros debemos estar más que atentos para saber qué retos tenemos por delante.