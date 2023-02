Los barrancos se ponen de moda

Varias organizaciones ecológicas acertadamente le han puesto el dedo a los barrancos para convertirlos en parques donde muchas veces habían sido utilizados solo como basureros. La semana pasada escribí sobre el Cinturón Ecológico Metropolitano promovido por Fundaeco, donde me percaté de cómo enhebran una labor titánica en conjunción con las diferentes municipalidades y donantes para convertir estos espacios en paraísos.

Esta vez les escribo de Calmecac, que está al pie del cañón salvando estos corredores ecológicos, que también son los pulmones de la ciudad. Con ello, la población puede llevar a sus familias a disfrutar del sol, de oxígeno y paz sin tener que recorrer cientos de kilómetros. Con su ardua labor, Calmecac está también brindando a la ciudadanía espacios ecológicos, públicos y seguros fuera del tráfico y bulla de la ciudad que a muchos nos agobia.

El Parque Ecológico Ciudad Nueva, ubicado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, es un ejemplo. En el corredor ecológico del área norte vemos un pulmón verde dentro de la ciudad que a todos nos viene bien para la convivencia, la recreación y el deporte. Este parque nos ofrece zonas boscosas con caminamientos, senderos, letreros con información ecológica, bancas para deleitarse del paisaje y hasta juegos para niños.

Durante los últimos 25 años, Calmecac ha venido trabajando en conjunto con ciudadanos comprometidos. Los visitantes pueden aprender y compartir conocimientos sobre la biodiversidad nativa de la ciudad, así como la producción de alimentos saludables, a través de un huerto urbano que utiliza insumos y abonos de franja verde, y experimentar caminatas en los senderos dentro del corredor ecológico, como apreciar los paisajes verdes dentro de la ciudad. Al llegar nos dan hasta la oportunidad de llevarnos un árbol, una planta aromática o una hortaliza a casa, y así conocer los ciclos de desarrollo y producción de cada ser biológico. Además, promueven una vida saludable, compatible con el medio ambiente.

En lo particular, pienso que crear parques en la ciudad de Guatemala es una muy loable labor, sobre todo porque nos ayuda a preservar los bosques remanentes. Además, Calmecac tiene como mira la investigación para conservar y resguardar los servicios ambientales, en especial los mantos freáticos que aportan en asegurar el agua para los ciudadanos.

Platicando con personas que han conocido estos parques, me indican lo maravilloso que les resulta no tener que movilizarse fuera de la ciudad para encontrar estos oasis de paz. No obstante, parece ser que aún son pocas personas las que realmente están enteradas de que existen estos parques. Una gran cantidad de personas piensa que la única opción para divertirse con sus familias es viajar a la Antigua en fines de semana, por estar cerca de la ciudad. Esta realidad ha cambiado con estos parques, que son verdaderos corredores ecológicos.

La meta de Calmecac es impulsar la conservación de 6,000 hectáreas de bosques en los barrancos, donde se promueven acciones de monitoreo, prevención de incendios, investigación biológica, reforestación y recreación, para asegurar el agua, el aire y el paisaje verde en la ciudad.

Con el apoyo de los ciudadanos y de países amigos, Calmecac ha logrado desarrollar acciones de conservación, tratamiento de laderas para la disminución de riesgos y el control de incendios forestales. Es un reto mantener y desarrollar los servicios e infraestructura de los parques, pero los barrancos se ponen de moda, y eso es bueno. Gracias a la visitación y a programas institucionales de Calmecad podemos apreciar el dicho de “querer es poder.”