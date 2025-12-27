Con otra mirada

Los cuentacuentos de Zacapa

La Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas —AZCCA— celebró el III Encuentro de Portadores de la Oralidad.

Del pasado 12 al 14 Dic2025, la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas —AZCCA— celebró el III Encuentro de Portadores de la Oralidad, destinado a honrar y preservar la riqueza de los cuentacuentos y expresiones que forma parte del patrimonio cultural de aquella comunidad. Actividad a la que tuve el privilegio de ser invitado.

La insigne Asociación fue fundada en 1987 con el objeto de mantener viva esa tradición, y ha evolucionado como institución primordial para la salvaguarda del patrimonio cultural intangible de la oralidad: incuestionable precedente de la literatura. Precedente que podemos reconocer en la obra del Premio Nobel de Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias, quien durante su infancia se nutrió de las historias que escuchó de los arrieros que pasaban por el patio de la casa materna, en Salamá, Baja Verapaz.

En su elogio, Hugo Gutiérrez, zacapaneco, promotor cultural y gran entusiasta de la Asociación describe cómo la conquista, como fenómeno histórico y social, incorporó las instituciones coloniales, matizándolas y dándoles un carácter propio en el Valle Medio del Motagua en su recorrido, como camino real del golfo Dulce a la Capitanía General. El área, dice, “encapsuló nuestro lenguaje en la picaresca española, y de ahí esta tradición oral de riqueza única en el país”.

A lo largo de sus 38 años, la Asociación ha sido presidida por notables ciudadanos: doctor Julio Augusto Morales Sandoval y profesor Mario Castañeda quienes aportaron esplendor y luz cultural. Su actual presidente es una mujer excepcional, la licenciada Vilma Sánchez Solís. Un éxito de su gestión fue la declaratoria del Ministerio de Cultura y Deportes, 28My2021, de la Oralidad del Valle Medio del Motagua como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Declaratoria que hace de la Asociación un ente de influjo regional.

El río Motagua, el más largo del país (486 km), nace en el altiplano occidental, cerca de Santa Cruz del Quiché, y fluye hacia el este; cruza varios departamentos y define la frontera con Honduras antes de desembocar en el mar Caribe. En el período colonial, el puerto fluvial de Gualán fue ruta vital y obligada para el transporte de personas y bienes, en canoas y barcazas, conectando la Capitanía General con el Atlántico, del barrio La Barca al puerto de Omoa. Ese medio decayó con la introducción del ferrocarril. Existen bocetos, ilustraciones y acuarelas del viajero francés Leonce Angrand, quien en 1862 llenó tres cuadernos con dibujos de aquella febril actividad, hoy custodiados por la Biblioteca de Francia.

Pero volviendo a AZCCA; en un país machista con su oriental Zacapa de clima caliente y territorio árido con bosque seco espinoso y de huerta a la vera del río, donde prevalece el machirulo que dispone, manda y ordena; una mujer presidente, tiene la tarea cuesta arriba, pero ella, no se inmuta.

Para un fuereño como yo, con raíces paternas del vecino Quezaltepeque, nacido en la capital, educado y cultivado al amparo de los valores de la Revolución de octubre de 1944, entre los que destaco igualdad, derechos y obligaciones que más adelante el movimiento hippie potenció, me permitieron reconocer en la hembra, su valía, dedicación y honestidad, muchas veces, a pruebas de fuego. Profesionalmente siempre conté con destacados colaboradores, entre quienes sobresalieron las mujeres, por lo que no dudo en augurar a la presidente Sánchez Solís, toda clase de éxito al frente de AZCCA, a la que percibo como tutora regional del sentido de identidad cultural, a través de la oralidad de los cuentacuentos y anécdotas de Zacapa.