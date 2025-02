Samuel Berberián

Los ejemplos a seguir deben ser para mejorar

Cuando sabemos escoger bien los modelos para la superación, pronto veremos resultados

“Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”. Demócrito



En la vida diaria, la originalidad no es lo más popular, y cuando hay que hacer algo, es común buscar en nuestro derredor quién ha hecho algo similar y seguir los pasos de quien creemos que ha sido algo digno de seguir. Pero no nos damos cuenta de que en la vida somos diferentes, y no siempre lo que otros han logrado y el modo en el que lo han hecho pueda ser apropiado para nosotros. Claro está que hay que tomar el tiempo de hacer los cambios apropiados y ajustes necesarios para que pueda tener nuestra identidad.



Es natural que tengamos cierta atracción al observar los logros y éxitos que otros tienen, pero simplemente como un punto de partida, y de allí debemos analizar nuestra realidad y nuestras debilidades y fortalezas para evaluar cuánto de lo que hemos observado puede ser apropiado y realista para nosotros. Es muy cierto que la originalidad es cosa relativa, pero lo que siempre se manifiesta en cada cosa que emprendemos tiene un toque muy especial, el cual nos habrá de identificar tarde o temprano.



Cuando aprendemos a planificar a largo plazo es cuando sacamos mejor provecho de lo que estamos escogiendo, porque siempre estará presente si me favorece o no el paso que estoy dando para poder alcanzar la meta que me he propuesto, porque, si el paso que estoy dando me habrá de alejar de la meta, no es provechoso a largo plazo. Tarde o temprano llegamos a aprender que las gratificaciones muchas veces son las que nos desvían de nuestra meta, pero a cambio los sacrificios, por más dolorosos que sean, pagan bien a la larga en esta vida.

Habrá diferentes modelos para cada emprendimiento en la vida, pero uno define cuál se debe usar.



Es muy fácil seguir los pasos de otros, porque a nuestro parecer son dignos de imitar, pero nos debemos cuidar porque no todos somos iguales. Más que seguir los pasos, nos interesa saber dónde nos están llevando y en qué habremos de terminar. Sea en el estudio o en el trabajo, si nuestros modelos son los más destacados, debemos de analizar dónde están ellos enfocados y no tanto el cómo lo están haciendo, para que el provecho sea en los logros y nos implemente en los procesos.



Los ejemplos fácilmente se pueden ilustrar como la sombra que proyectan los objetos. Es por eso que no debemos quedarnos observando al objeto si queremos sacar el mayor provecho. Por ejemplo, si algún compañero ha recibido algún reconocimiento porque es puntual en los compromisos que tiene y siempre está a tiempo para lo que se le esté pidiendo, nos habrá de servir como un parámetro. Si queremos superarnos, debemos comenzar con planificar nuestra vida, de tal modo que nosotros también podamos manejar los compromisos que adquirimos con puntualidad y esmero, y seguramente el producto final habrá de ser el mismo, tarde o temprano.



Cuando hemos notado a alguien que por sus logros ha alcanzado avances y el éxito, no es nuestra tarea competir con esa persona, sino que simplemente la manera en la que la persona ha hecho las cosas nos estimula a nosotros a no quedarnos atrás con una actitud conformista, sino todo lo contrario, sentirnos desafiados para mejorar. A pesar de lo que hemos vivido, planifiquemos cada día de nuestra vida iniciar nuestras tareas cotidianas con retos y desafíos, y seguramente, con el favor de Dios, estaremos mejorando nuestros logros.