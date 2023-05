Los ingleses le apuestan al combate del cambio climático

Durante la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, las primeras palabras del discurso del monarca fueron “He venido no a que me sirvan, sino a servir”.

Es posible que el rey Carlos III busque solventar problemas climáticos en países vulnerables como el nuestro. Vida Amor de Paz

Hace casi dos años se celebró en el Reino Unido (Glasgow, Escocia) la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP26), donde se jugó el todo por el todo. Digo eso porque los ingleses vieron que estamos llegando casi a la última oportunidad para garantizarles a nuestros hijos y nietos un mundo que les brinde un futuro. Resultó siendo la cumbre climática más importante desde el Acuerdo de París de 2015, ya que fue la oportunidad

para que los países aumentaran sus metas climáticas y alinear al mundo debajo de los 2°C de temperatura.

En una entrevista con del programa radial Libertópolis estuvo de invitado el excelentísimo embajador del Reino Unido, Sr. Nick Whittingham. Al escuchar su testimonio he llegado a comprender por qué los británicos le dan la importancia que merece al tema del cambio climático. Relató que en 1985 tuvo una reunión con el recién coronado rey, Carlos III, quien expresó empatía hacia jóvenes ingleses de la sociedad civil que viajaban por el mundo haciendo trabajo social voluntario y confirmó que el rey ha manifestado un especial interés en combatir el cambio climático, lo que hizo evidente durante su coronación.

Para quienes aún no han terminado de comprender los esfuerzos que realizan muchos países para frenar los impactos del cambio climático en el planeta, me permito contarles que gracias a las convenciones Marco de Cambio Climático se intenta que a nivel global se limite el calentamiento global. Recordemos que fue en el Acuerdo de París del 2015 cuando fue firmado por todos los países del mundo el compromiso de bajar los niveles de carbono, pero pocos meses después, Estados Unidos se retiró, en el 2016, aunque recientemente volvió a restaurar su compromiso.

Por todas estas razones, aplaudo a los británicos, y en especial al rey Carlos III, por tener la visión en darle un especial énfasis al cambio climático y a la biodiversidad, e interesarse en visitar países que sufren de este flagelo. Es por ello posible que el rey Carlos III busque solventar problemas climáticos en países como el nuestro y que quiera visitar comunidades en lugares de extrema vulnerabilidad para ayudarles a trabajar en desarrollo sostenible. Para suerte nuestra, el embajador ha mencionado que su país desarrollará proyectos en Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras en el tema de cambio climático, pero, en especial, el énfasis estará en Guatemala. Ahora comprendo por qué el cambio climático es el peldaño más importante para el rey, pues en su discurso ha expresado que trabajará arduamente en este rol, no como un político, sino como un símbolo de su país.

En el 2021, durante la COP 26, 86 países y la Unión Europea presentaron nuevas o actualizadas metas para cumplir con bajar los niveles de carbono, pero se determinó que no son lo suficientemente ambiciosas como para limitar el calentamiento al punto de que no le afecte a la humanidad. Con la determinación que tiene el Reino Unido en este tema, no me extrañaría que otros países sigan su liderazgo.

En la Cumbre de Glasgow se vieron muchas metas de cero neto (o Net Zero), incluyendo las de los mayores emisores de carbono, y el Reino Unido dio la pauta. Sin embargo, todos los países del mundo deben tener metas mucho más ambiciosas y no esperar a cumplirlas hasta mediados de siglo, pues podría ser demasiado tarde. Ojalá el rey Carlos III pudiera visitarnos e influyera para que nuestros gobernantes le den el peso necesario.