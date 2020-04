Los males urbanos: el covid-19 y pobreza indígena

Empezaremos por determinar que las actividades humanas van de la mano, ya sea por efecto o por defecto; en que hay un momento en que nos unen por efecto: cómo explicar qué es el covid-19. Primero que es ese “bicho” que nos enloquece y que nos mantiene encerrados y tiene una magnitud mundial por lo que ha adquirido el título de pandemia.

Hay que empezar a planificar un futuro complicado en que ciertos principios quizás cambien. Alfonso Yurrita Cuesta

Pandemia: Desde hace casi tres meses se ha hablado acerca del covid-19, una enfermedad que produce la necesidad de realizar estrategias para combatirlo y destruirlo. Hay estudios sobre su historia: “El origen antiguo de los coronavirus, fue publicado en 2013 en el Journal of Virology, que dice que el ancestro común más reciente de estos virus tiene unos 10,000 años, pero las primeras versiones de los coronavirus han existido durante millones de años” y que la vacuna no estará lista hasta dentro de un año.

“La OPS señaló que el auto aislamiento es una obligación, una de las estrategias más efectivas para reducir la tasa de contagio de esta enfermedad, y detener rápidamente los brotes. Es una de las armas más poderosas contra el SARS-CoV-2 causante del covid-19. Así como mantenernos alejados los unos de los otros”. Pero solo 4 de cada 10 guatemaltecos se quedan en casa (PL) en la que varios se juegan la vida y la nuestra, al multiplicarlo caminando y transitando por las calles y avenidas urbanas, a quienes se les debería hacer pruebas de covid-19.

Pero son los pueblos indígenas y sus ancianos que según Censo de Población del 2018, hay un total de 252,378 hombres mayores de 70 años quienes se encuentran en las peores condiciones en el país, con altos grados de pobreza, en desatención de los servicios de salud, en el límite de supervivencia en que cada anciano que muere es como si ardiera una biblioteca.

La economía: Esta situación puede llegar a convertir a Guatemala en ciudades, pero este virus ha estimulado el trabajo en línea solo en empresas, colegios y universidades, afectando la economía, que ha generando el desempleo y la pérdida de puestos de trabajo, limitando los viajes que no sean esenciales, tratando de evitar lugares muy concurridos y el contacto a menos de dos metros con otras personas. Pero no han podido aplicar esto, pues la población indígena no cuenta con estos equipos y no les queda más que quedarse en casa y morir de hambre, o salir a ganarse el sustento. Con lo que las banquetas ha sido su punto de apoyo. Por lo que el presidente Alejandro Giammattei anunció un apoyo económico por hasta Q1 mil a las familias que habían sido afectadas por la crisis del covid-19.

Lo urbano: El diseño urbano futuro deberá tener en cuenta el espacio físico, así como su organización y planeamiento, pero también el diseño arquitectónico y el mobiliario urbano y todo lo que se nos venga encima. En otras palabras, el diseño tratará de gestionar la relación de sus habitantes con el campo, que podría complicar la propagación del virus.

Las medidas para mitigar la propagación del covid-19 han generado un cierre de fronteras a nivel mundial, perjudicando principalmente a la población migrante. Primero se les impedirá el cruce fronterizo, dejando a muchos en “el limbo”, y segundo, la pandemia será un factor adicional para que traten de migrar las personas, empeorando la situación.

Otros problemas son el exceso de ruido y contaminación del tráfico, la falta de iluminación, zonas naturales o verdes, y en especial la contaminación visual y espacial, que es parte de nuestro tema de discusión, de cómo valorar aquellos aspectos que contribuyan a la interrelación.