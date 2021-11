Los mentores y el networking

En el año 2012, el autor del libro Never eat alone, Keith Ferrzai, vino a Guatemala, y tuve la oportunidad de compartir con él por varios días. Durante este tiempo pude aprender mucho más sobre el networking y conocer su nuevo libro Who’s got your back (Quién te respalda), en el que destacaba la importancia de tener mentores y personas que nos puedan ayudar a lograr el éxito en nuestras metas. Todos hemos tenido la oportunidad, en algún momento de nuestra vida, de experimentar el poder de las relaciones. Piense en aquel amigo que creyó en usted y lo apoyó en un momento crítico de su vida, puede ser también ese jefe que lo motivó, le enseñó, compartió su conocimiento y fue un guía en su desarrollo laboral, o el familiar que se arriesgó junto a usted en algún proyecto; es muy probable que hayan existido o existan varias personas así en su vida. Ahora, en networking podemos usar este tipo de relaciones en una forma más estratégica a través de mentores. Rosario Peiró define a un mentor como “un consejero o guía que a través de la experiencia y el conocimiento ayuda a otra persona a llevar a cabo sus objetivos. El mentor es alguien experimentado que ofrece la posibilidad de ayudar a alguien a través de esas experiencias que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Para el desarrollo de cualquier emprendimiento, proyecto, carrera profesional, necesitamos de otros que puedan ayudarnos, aquí es donde entra la importancia de los mentores”.

En su libro Who’s got your back, Keith Ferrazi enseña algunos pasos que lo pueden ayudar a tener mentores que lo respalden:

1. Construya su círculo íntimo: tiene que buscar personas con sus propias metas y valores, con experiencia y conocimiento en la disciplina en que usted se desarrollará, esto lo ayudará a concretar sus metas. 2. Estos mentores deben tener cuatro cualidades: a) generosidad, deben sentir deseo de compartir conocimiento, e ideas; b) vulnerabilidad, capacidad de bajar la guardia para que el entendimiento realmente pueda ocurrir entre dos personas; c) franqueza, el coraje de ser totalmente honestos el uno con el otro; d) rendición de cuentas, el compromiso de darle seguimiento a las promesas mutuas. 3. Focalícese en sus metas: tenga clara las metas establecidas y compártalas con sus mentores para que lo ayuden a evaluar las ideas que realmente se pueden lograr, esto lo ayudará a definir metas verdaderamente transformadoras.

¿Cómo le beneficiarán estas relaciones? Keith Ferrazi menciona cuatro beneficios vitales:

1. Identificar lo que realmente significa el éxito para nosotros, incluyendo nuestros planes profesionales a largo plazo.

2. Encontrar el plan más sólido posible para llegar allí, a través de metas y estrategias a corto plazo, esto es algo que nos ataría en nudos si intentáramos hacerlo solos.

3. Reconocer lo que necesitamos dejar de hacer para seguir adelante en nuestras vidas. Me refiero a las cosas que todos hacemos que nos impiden alcanzar el éxito que merecemos.

4. Tener personas a nuestro alrededor comprometidas a garantizar que mantengamos el cambio para que podamos transformar nuestras vidas de buenas a excelentes.

En mi caso, cuando inicié la agencia de marketing digital Digital Mind, tuve la oportunidad de encontrar gente excepcional que me ha ayudado a formarla y desarrollarla, una de ellas es mi amiga y mentora Silvia Penados, socia fundadora de Soluciones web, quien, con su gran experiencia en el campo, me ha guiado y apoyado en el buen desarrollo de mi negocio, ha sido generosa en compartir conocimiento y vive la filosofía de ganar dando. Además, quizás lo más importante de esta mentoría es que compartimos valores y principios similares. Por tanto, los invito a que se nutran de un equipo de mentores para el desarrollo de sus objetivos porque pueden ser una herramienta excepcional, si sabemos hacerlo correctamente.