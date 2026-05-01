A contraluz

Los vínculos de Morales con los narcos

Agencia Ocote: “Es falso que Iván Velásquez haya abogado por recibir dinero del narcotráfico”.

El expresidente Jimmy Morales estuvo muy activo en abril con la presentación de su libro En defensa de la soberanía: CICIG el invitado que quería quedarse con la casa, y su participación en un video de Repúblicagt. Este medio digital reprodujo en redes sociales las palabras del exmandatario contra el excomisionado de la Cicig: “Iván Velásquez es un narcotraficante” y “Él dijo en Guatemala que era preferible que la política recibiera financiamiento del narcotráfico”.

Estados Unidos le retiró la visa a Jimmy Morales por “actos de corrupción significativa”.

¿Serán ciertos estos fuertes señalamientos? No es la primera vez que Morales se lanza contra Velásquez. En febrero del año pasado difundió un video en Facebook en el que cargó contra el excomisionado de la Cicig en similares términos. El periódico digital Agencia Ocote verificó las declaraciones de Morales y llegó a la conclusión de que son falsas. Reproduzco textualmente lo que publicó ese medio el 20 de febrero de 2025: “Es falso que Iván Veláquez haya abogado por recibir dinero del narcotráfico. Al contrario, cuando fue jefe de la Cicig en Guatemala (2013-2019), su labor se centró en investigar y desmantelar las redes de corrupción y crimen organizado. La Cicig presentó informes donde advertía que un alto porcentaje del financiamiento político en el país provenía de actividades ilícitas, precisamente para alertar y sancionar esa práctica”.

Las investigaciones de diversos medios periodísticos evidencian que la situación es al revés: quien ha tenido vínculos con narcos es Morales. El 12 de febrero de 2025, el diputado argentino Tailhade denunció en el Congreso de su país que el empresario Federico Machado, un argentino detenido y señalado por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, financió la campaña de Jimmy Morales. Tailhade dijo: “Machado lavaba para los carteles bancando (apoyando) campañas electorales. Apoyó la de Jimmy Morales, presidente de Guatemala entre 2016 y 2020, uno de los presidentes más corruptos (…). También financió la campaña del presidente que siguió, Alejandro Giammattei”.

Machado habría proporcionado helicópteros a Morales y su partido FCN-Nación durante la campaña electoral de 2015. Reconoció haber prestado un avión al expresidente para viajar a EE. UU., en 2016. Luego del triunfo electoral de Morales, Machado tuvo acceso a instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca y tuvo nexos con el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, sí, el de las maletas de Q122 millones.

Morales sostuvo relaciones con otros implicados en narcotráfico, como el expresidenciable Mario Estrada, encarcelado en EE. UU. por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. Morales utilizó en varias ocasiones el helicóptero TG-MEO (iniciales de Mario Estrada Orellana) para sus actividades oficiales. En 2019 se hizo célebre el almuerzo de la Gallina con loroco, cuando Morales admitió que hizo una “visita de cortesía” a Estrada en su fastuosa finca Santa Fe, en Jalapa.

En enero del 2024, el Departamento de Estado de EE. UU. le retiró la visa a Morales. La sanción se debió a la participación de este expresidente en “actos de corrupción significativa”, en particular por haber socavado el Estado de derecho y la transparencia durante su mandato. La decisión de imponer la prohibición de que ingrese a territorio estadounidense, que está vigente, se debió a que durante su gestión (2016) se debilitó la lucha contra el narcotráfico, principalmente porque expulsó a la Cicig.

Morales es citado con frecuencia en documentos diplomáticos como una pieza clave en el origen de la crisis de impunidad en el país. A la fecha no existe ningún proceso en su contra gracias a la protección que le ha brindado Consuelo Porras.